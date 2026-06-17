El therian que se paseaba por Mallorca a cuatro patas y con correa regresa a su país borracho perdido

El therian que se paseaba desnudo, a cuatro patas y sujeto por una correa por el centro de la localidad de Alcúdia (Mallorca) ha vuelto a escena, y no precisamente para mejorar su imagen. Un vecino del municipio ha grabado al hombre, un turista de origen extranjero, marchándose a su país borracho perdido y dando tumbos por la calle.

La escena ocurrió este pasado martes a plena luz del día cuando el individuo ya se disponía, maleta en mano, abandonando la estancia en la que se ha alojado durante varios días por vacaciones. Pero lo hizo de una manera que llamó la atención a varios vecinos.

Sobre las 18:00 horas, bajo un evidente estado de embriaguez, el varón caminaba por la vía pública tambaleándose y yendo de lado a lado, tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES. Rápidamente, el momento llamó la atención de varios testigos, que sacaron su teléfono móvil para captar lo ocurrido. «A esas horas ya iba así de fresco», apunta un vecino.

El therian se hizo viral el pasado viernes al ser cazado desplazándose a cuatro patas por una de las principales vías de Alcúdia. Lo más llamativo era que se encontraba sujeto por una correa que sostenía su acompañante, un hombre que vestía únicamente un pantalón corto y que paseaba sin camiseta bajo la mirada incrédula de centenares de personas.

La escena, que rápidamente atrajo la atención de viandantes, turistas y comerciantes de la zona, generó todo tipo de comentarios y reacciones. Muchos sacaron sus teléfonos móviles para grabar lo que estaba ocurriendo, incapaces de creer lo que estaban viendo.

Pero el episodio no terminó ahí. Según relatan varios testigos presenciales, el supuesto therian se dirigió hasta un árbol situado junto a la vía pública y simuló el comportamiento de un perro doméstico. Allí levantó una de sus piernas y aparentó orinar sobre el tronco, provocando nuevas muestras de sorpresa entre quienes contemplaban la escena.

Entre los vecinos de toda la vida del municipio predominó la incredulidad. Algunos residentes no ocultaron su sorpresa ante una escena que consideran impropia de una zona tan transitada y familiar. «Nos dicen que estos son los therian, pero nosotros pensamos que son cuatro zumbaos que se aburren mucho y que tendrían que estar encerrados en un manicomio», comentaba un vecino que presenció el episodio y que prefirió mantener el anonimato.

Otros comerciantes de la zona aseguraban no recordar una situación semejante en años. «Aquí hemos visto de todo durante las temporadas turísticas, pero algo así no lo habíamos visto jamás», explicaba uno de ellos.