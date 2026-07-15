Los sindicatos policiales confirman a la cúpula del PP que «en Baleares están desbordados por la inmigración»

Ezcurra ha pedido que se tenga en cuenta al archipiélago en el fenómeno de la migración irregular y ha lanzado una serie de iniciativas en distintos ámbitos. Uno de ellos sería la «mayor presencia» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, otro sería contar con los recursos de Frontex y otro hacer del padrón una herramienta estadística con la que «venir y recibir ayudas no sea un atractivo».

«Hacer todas las medidas necesarias para mandar un mensaje claro a las mafias, que se lucran a costa de la vida de seres humanos, para que entiendan que venir a España no es gratis y que se les van a poner problemas, que se les van a poner todas las trabas posibles para que no se lucren y no comprometan la vida de la gente», ha argumentado.

También se le ha interrogado por el próximo viaje anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia para hablar, entre otros asuntos, del aspecto migratorio, sobre el que ha apuntado que espera que esta política «vuelva a ser una política de Estado».

Ezcurra ha aseverado que, a su modo de ver, lo que ha ocurrido en la relación entre España y Argelia estaría conectado con el cambio de postura «unilateral» del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental, que habría implicado «problemas» a Baleares, entre otras cuestiones.

Otro de los temas que ha abordado es la reciente aplicación del nuevo pacto migratorio de la UE y si a nivel balear se podría solicitar dinero de los países que se nieguen a acoger solicitantes de asilo, por lo que ha concretado que España, «primero, tendría que cumplir».

La eurodiputada ha enumerado algunos de los diferentes puntos que contiene esta normativa, como la construcción de centros de internamiento, la adecuación de leyes o la dotación de efectivos y, ante esto, ha considerado que a España «le ha cogido el toro» porque «no se ha preparado».

«España se tiene que poner al día con sus socios europeos, con los que se ha comprometido para hacer frente al fenómeno de la migración irregular y en esto el Govern ha sido vanguardia, al avanzar en todo aquello que permiten las competencias autonómicas», ha puntualizado.

En la reunión con los sindicatos policiales ha estado presente el diputado del PP por Baleares en el Congreso José Vicente Marí, quien ha mantenido que este encuentro se ha originado porque la migración «se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles», algo que ha achacado a las «políticas equivocadas» del Gobierno central que, en su opinión, serían un «chollo para las mafias».

Esto, ha justificado que se haya vivido en Baleares con un «incremento exponencial» de las llegadas por los «mensajes reiterados» de las políticas de «efecto llamada» de Sánchez, dado que se habría pasado de unos «pocos migrantes que se jugaban la vida» por llegar al archipiélago a unos 7.500 al año.

Todo esto el mismo día en que se ha sabido que la preocupación por la inmigración se ha incrementado 4,5 puntos en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio, realizado coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria del Gobierno. Este asunto es citado en el 23,4% de los cuestionarios y escala del tercer al segundo puesto de la tabla de problemas del país.

La lista la lidera, un mes más, la vivienda, con un 43% de menciones, seguida de la inmigración (24,3%) y los problemas políticos en general (18,7%). El cuarto puesto está muy peleado entre la corrupción (17,8%) y la crisis económica (17,3%).