Ryanair estalla contra Óscar Puente por impedir aterrizar a los aviones en Palma

La compañía irlandesa Ryanair ha emitido hoy un duro comunicado por el Control de Tráfico Aéreo (ATC) en el aeropuerto de Palma y ha pedido «explicaciones» al ministro de Transportes Óscar Puente por «impedir a los pasajeros aterrizar» y en cambio «permitir que los aviones despegaran sin ningún problema». Ryanair ha exigido también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que «reforme los caóticos servicios de ATC». La respuesta de los controladores aéreos españoles ha sido contundente y han calificado de «piratas inconscientes» a los responsables de la compañía británica. «Sois unos impresentables», han añadido.

Ryanair ha emitido hoy un comunicado oficial en los siguientes términos: «Ryanair, la aerolínea número 1 de Europa, ha pedido hoy (15 de agosto) disculpas a sus pasajeros por los excesivos retrasos y cancelaciones en Palma de Mallorca tras la disparatada decisión del Control del Tráfico Aéreo español (ATC) de impedir el aterrizaje de los aviones entrantes esta mañana debido a las «condiciones meteorológicas», lo que no tiene sentido dado que no había problemas meteorológicos en Palma esta mañana, como confirma el hecho de que los vuelos que salían de Palma podían continuar con normalidad. A los pasajeros se les permitió salir de Palma de Mallorca, pero a los que venían de vacaciones no se les permitió llegar.

Ryanair no ha podido ponerse en contacto esta mañana con el responsable del ATC español para revocar esta decisión sin sentido y ahora pide al Ministro de Transporte español que explique por qué se cerró Palma de Mallorca a los pasajeros que llegaban debido a problemas meteorológicos inexistentes.

El Director de Operaciones de Ryanair, Neal McMahon, declaró: «Este es el último ejemplo de la terrible actuación del Control del Tráfico Aéreo este verano, que ha causado repetidos e innecesarios inconvenientes a los pasajeros. Ryanair pide una vez más a Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, que reforme los caóticos servicios de ATC.»

— Ryanair España (@Ryanair_ES) August 15, 2024

Piratas inconscientes

La respuesta de los controladores españoles a Ryanair ha sido contundente y les han tachado de «impresentables» y «piratas inconscientes». En su cuenta de X las descalificaciones hacia los mensajes de la compañía aérea irlandesa han sido constantes:

Son unos piratas inconscientes. Presionando a los controladores aéreos con una tormenta eléctrica en #Baleares.

Según el CM de Ryanair los aviones entran y salen «normalmente» en Palma.

Afortunadamente sus tripulaciones son bastante más profesionales y saben que si hay tormentas hay que evitarlas por seguridad y que eso supone desviarse de las rutas estándar.

— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) August 15, 2024

Valga este tuit en modo EPI y BLAS para explicarte, irresponsable CM de @Ryanair_ES, la diferencia entre volar con tormentas o sin ellas.