La plassa del Prugrés

Suele ser habitual, andando por la calle, tener que responder a una pregunta: «¿please, portopai bus?», a lo que un palmesano-isleño, mediadamente conocedor ya del estimado guiri que circula por nuestra ciudad, suele inmediatamente responder y desvelar el misterio: «Ah, el autobús de Porto Pi, of course».

Algo distinto le ocurre a este mismo palmesano-isleño cuando, por ejemplo, viajando en autobús municipal, o sea de la EMT, una voz le indica: «Propera parada, plassa del Prugrés». Tal que así. Como si estuviera en Barcelona y le soltaran próxima parada Avinguda de la Diagunal 244.

Ocurre en Palma, que la mayoría de mallorquines cuando hablan no suelen convertir prácticamente nunca la o en la u y les resulta extraño que ahora los autobuses de Palma hablen en un catalán barcelonés como si circularan por la ciudad condal, cuando lo más lógico, exceptuando para los sollerics que transforman una vocal en otra, dejaran de cambiar la o en la u y se acercaran un poco más a como aquí solemos hablar. Porque independientemente de la unidad de lengua -no entremos en líos innecesarios- supone forzar una pronunciación que no nos es habitual sino que incluso nos resulta extraña. Dicho de otro modo, los autobuses de Palma ahora hablan barcelonés. ¿A quién atribuirlo? Pues ya empezaría a ser buena hora de que los autobuses de Palma hablaran como los palmesanos, si no fuera mucho pedir, claro está.

MARTES: PROTUR CHEF En Palma, un jurado compuesto dícese que, por chefs de altísimo nivel, o sea dicho un poco más modestamente, cocineros, destacó la calidad de los platos elaborados por los finalistas de un concurso de cocinillas llamado Protur Chef. Y luego, de propina, le dieron otro galardón al ganador de otro concurso llamado Protur Kids. Por estas mismas fechas tuvo lugar en S’Arracó el Raïm Wine Fest, que reunió a más de 3.000 personas donde pudieron degustar más de 40 referencias de vinos mallorquines.

¿Estamos en Mallorca? A cocineros y niños que cocinan no haría falta darles tanto ringorrango y expresarse con un poco más de claridad, pero ya se sabe que enredar el lenguaje y ponerse un toque en la cabeza viste mucho y hace la comida más cara y exquisita. Pero bueno.

Lo que ya no tiene un pase es que en S’Arracó, nada menos que en S’Arracó, como si fuera una localidad de la región de Sussex, se les ocurra, aunque este evento lleve ya algunos años celebrándose, montar un Raïm Wine Fest, como si para mostrar lo que, dicho de modo más sencillo y para entendernos, sería promocionar el vi de Mallorca. Que ya son ganas de tener que echar mano al diccionario a los sarraconers o sarraconins. Como cundan estos ejemplos, cualquier día igual les da por montar en Sa Pobla una buena comida con dirty rice o una merienda, o sea, a snak of bread whith oil.

MIÉRCOLES: SOCIALISMO DE LUJO. Durante los últimos siete años, contrariamente a lo que se le supone y debería haber hecho, el Govern socialista construyó en Baleares muchas más viviendas para las clases altas que para gente de recursos escasos, de ahí por tanto debió ser uno de los méritos por los que la socialista Armengol se vio ascendida a presidenta del Congreso. Ahora, otro Govern de derechas está dispuesto a desbloquear suelos urbanos y urbanizables en municipios de toda Baleares para acelerar los procesos de edificación, tal y como se propone hacer en el caso de Palma, mediante un decreto de ley.

Si lo que se ha construido en los últimos años son viviendas de lujo, efectivamente hacen falta viviendas para las rentas medias y bajas y este decreto podría resolver el problema de la vivienda facilitando a los promotores que puedan construir unas 20.000 viviendas, de las cuales 10.000 tendrían que ser de protección pública o de precio limitado para que sean más asequibles. Y ello permitiría reducir los plazos de construcción. Un objetivo, sin duda, deseable para no eternizar más el primer y gran problema de estas islas.