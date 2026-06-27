Pánico en Palma: una serpiente irrumpe en una vivienda y muerde a un policía durante una tensa intervención

Lo que parecía una tranquila tarde de verano en Son Ferriol, uno de los barrios de Palma, acabó convirtiéndose en una escena de máxima tensión. Una serpiente logró colarse en el interior de una vivienda situada en la calle Llorenç Frau, sembrando el nerviosismo entre los propietarios y obligando a intervenir a la Policía Local de Palma en una actuación que terminó con un agente herido tras recibir una mordedura del reptil.

El suceso ocurrió sobre las 20.20 horas del pasado miércoles, cuando la Base del 092 recibió el aviso de un componente de la Policía Local que se encontraba fuera de servicio. El agente alertó de que una familia había descubierto una serpiente dentro de su vivienda y no sabía cómo actuar ante una situación tan inesperada.

Los moradores consiguieron mantener la calma y, antes de la llegada de las patrullas, lograron confinar al reptil en la zona de la coladuría para impedir que siguiera desplazándose por el resto de la casa. Esa rápida decisión resultó clave para facilitar la intervención policial.

Pocos minutos después llegaron los agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma, que accedieron al inmueble equipados para realizar una captura segura tanto para las personas como para el propio animal.

La actuación no estuvo exenta de peligro. En el momento en que los policías trataban de introducir la serpiente en una bolsa de transporte, el animal reaccionó de forma defensiva y mordió a uno de los agentes en un brazo. El policía sufrió lesiones leves, aunque pudo continuar con la intervención hasta conseguir inmovilizar al reptil sin causarle daños.

Una vez controlada la situación, la Policía Local de Palma contactó con los servicios correspondientes para coordinar el traslado del ejemplar. Finalmente, fueron los propios agentes quienes llevaron la serpiente hasta el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, donde quedó bajo custodia para su identificación y valoración por parte de los servicios veterinarios.

Las autoridades recuerdan que, ante la aparición de una serpiente en una vivienda, lo más recomendable es no intentar capturarla ni manipularla, ya que incluso especies que no presentan un elevado riesgo pueden reaccionar de forma defensiva si se sienten acorraladas. La recomendación es mantener la distancia, impedir que el animal acceda a otras zonas de la vivienda si puede hacerse con seguridad y avisar inmediatamente al 092 para que personal especializado se haga cargo de la situación.

Aunque este tipo de intervenciones no son frecuentes, la aparición de una serpiente en el interior de una vivienda en Palma ha generado sorpresa entre los vecinos de Son Ferriol. El episodio terminó sin consecuencias graves para los residentes, aunque dejó un agente herido y obligó a desplegar un operativo para garantizar la seguridad de todos los implicados. Con la llegada de las altas temperaturas, aumenta la actividad de los reptiles y también las posibilidades de que algunos ejemplares aparezcan cerca de zonas habitadas, motivo por el que las autoridades insisten en actuar siempre con prudencia y dejar la captura en manos de profesionales.