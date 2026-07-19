Muere un turista tras ser atropellado por un conductor que se ha dado a la fuga en Mallorca

Un turista ha fallecido este domingo a primera hora de la mañana tras ser atropellado por un conductor en la carretera que une cala Mesquida con Capdepera, en Mallorca. El responsable se ha dado a la fuga tras el accidente, aunque ya ha sido detenido por la Guardia Civil.

El suceso ha ocurrido concretamente sobre las 07:00 horas, a unos 200 metros de Cala Mesquida, lugar donde se encontraba el hotel donde se hospedaba la víctima junto con su mujer, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado de la Policía Local de Capdepera.

Tras el incidente, el conductor se ha dado a fuga abandonando el cadáver que había desplazado unos metros por el impacto. Sin embargo, minutos más tarde se ha localizado en la misma carretera el vehículo del responsable con diferentes daños en los cristales y el la luna delantera.

Horas más tarde, los agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación, han localizado y arrestado al supuesto autor de los hechos, que ha dado positivo en el control de alcoholemia.