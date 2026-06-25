Muere un hombre de 57 años y un joven resulta herido grave tras volcar su camioneta y dar varias vueltas de campana en Mallorca

Un hombre de nacionalidad colombiana y 57 años ha fallecido este jueves y un joven de 24 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en Muro, en la carretera que conecta los municipios de Muro y sa Pobla, en Mallorca.

El siniestro se produjo sobre las 13:15 horas cuando una camioneta cargada con materiales de construcción circulaba por esta vía. Por causas que están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico, el conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la carretera y comenzó a dar varias vueltas de campana antes de acabar completamente volcado en un campo anexo a la calzada.

La violencia del impacto provocó que el copiloto, un hombre de 57 años, quedara atrapado en el interior de la camioneta. El conductor, de 24 años, logró salir por sus propios medios y alertó rápidamente a los servicios de emergencia sobre la situación de su acompañante.

Tras recibir el aviso, se activó un amplio dispositivo en el lugar del accidente en Mallorca. Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mallorca, una ambulancia medicalizada del SAMU 061, otra ambulancia de apoyo, agentes de la Guardia Civil, una patrulla de la Policía Local de Muro y voluntarios de Protección Civil.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para excarcelar a la víctima atrapada. Una vez liberado el copiloto, los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida. Sin embargo, debido a la extrema gravedad de las lesiones sufridas en el accidente mortal de Muro, los equipos médicos no pudieron hacer nada por evitar el fallecimiento.

Por su parte, el conductor sufrió diversos traumatismos de consideración. Tras ser estabilizado por los sanitarios, fue trasladado de urgencia al Hospital Comarcal de Inca en estado grave. Los facultativos activaron el código politrauma debido a la gravedad de las lesiones presentadas.

Además de atender a las víctimas, los equipos de emergencia realizaron labores de limpieza y seguridad en la vía. La Brigada de Carreteras del Consell de Mallorca retiró los restos esparcidos por la calzada, mientras una grúa especializada procedía a la retirada del vehículo accidentado.

La Guardia Civil de Tráfico investiga las causas del accidente para esclarecer qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Entre las principales hipótesis figura la posibilidad de que la carga de materiales de construcción se desplazara durante la marcha, comprometiendo la estabilidad del vehículo. No obstante, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Este nuevo accidente mortal en las carreteras de Mallorca ha generado una gran conmoción en la zona y vuelve a poner el foco sobre la importancia de extremar las medidas de seguridad en el transporte de mercancías y materiales pesados.