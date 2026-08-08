Mallorca informará en tiempo real a turistas y residentes del estado de las carreteras, cortes y restricciones con un nuevo visor de incidencias que facilitará la planificación de los trayectos en la red viaria de la isla.

La plataforma VISICAR optimizada para dispositivos móviles, presenta la información de forma más visual para los ciudadanos. El nuevo visor tiene una interfaz renovada e intuitiva: el impacto y la ubicación de los incidentes son fácilmente identificables en el mapa.

Por eso la nueva codificación visual de la herramienta depende de su gravedad; y la nueva iconografía permite distinguir claramente entre carreteras cerradas, restricciones de tráfico, incidentes que requieren precaución y afectaciones menos impactantes.

VISICAR no solo permite informar sobre incidencias existentes, sino también sobre acciones planificadas para fechas futuras. De este modo, el sistema se convierte en una herramienta muy importante para planificar la movilidad de la ciudadanía.

Por ejemplo, los municipios pueden activar notificaciones que les permiten saber de antemano todas las alteraciones que se producirán en las carreteras de su término municipal.

De este modo, los ciudadanos podrán anticipar las situaciones imprevistas que puedan afectar la movilidad en su territorio.

Asimismo, los medios de comunicación también tendrán acceso a esta información para poder advertir a los ciudadanos sobre estas restricciones antes de que se apliquen. A su vez, otras instituciones, empresas de transporte y, en general, todos los ciudadanos podrán utilizar la plataforma del Consell de Mallorca para planificar mejor sus trayectos. Un ejemplo sería el eclipse del 12 de agosto.

Durante este evento, la plataforma permitirá consultar en tiempo real el estado de las carreteras afectadas, lo que facilitará la planificación de los desplazamientos ante el aumento previsto de la movilidad.

El nuevo visor de incidencias, que será actualizado por los operadores del departamento de Carreteras del Consell de Mallorca, está preparado para difundir información crítica de forma inmediata. Con ello, se espera que los datos lleguen a los distintos servicios de emergencia de manera rápida y simultánea, con el objetivo de desarrollar respuestas más ágiles y coordinadas.

Esta funcionalidad permitirá, una vez implementada en las futuras fases del proyecto, registrar y publicar incidentes causados por fenómenos meteorológicos adversos como inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios u otras situaciones extraordinarias que puedan afectar a la seguridad de la red viaria.