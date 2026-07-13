Investigan la brutal agresión a una menor a las puertas de un instituto de Palma tras difundirse un vídeo en redes sociales

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la violenta agresión sufrida por una menor a las puertas de un instituto de Palma después de que un vídeo de los hechos comenzara a circular a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. El caso está siendo instruido por agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer), especializados en este tipo de delitos y en la protección de menores.

Las pesquisas se activaron desde el mismo momento en que los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de las imágenes, que ya obran en poder de la Policía Nacional sin pixelar y que están siendo analizadas para identificar a todas las personas que participaron en la agresión.

Según se aprecia en la grabación, la víctima, una adolescente de origen africano, es rodeada por un grupo de chicas, todas ellas menores de edad y de nacionalidad española. En un primer momento, las jóvenes la increpan y le preguntan si «le gusta pegar». Instantes después, dos de ellas comienzan a golpearla en el rostro y a tirarle del pelo hasta hacerla caer al suelo.

Una vez la menor se encuentra tendida en el suelo, una tercera chica le propina una patada, mientras el resto de personas presentes observa la escena. En el vídeo también puede verse cómo varios chicos y chicas presencian la agresión sin intervenir y utilizan sus teléfonos móviles para grabar lo sucedido.

Los investigadores trabajan ahora para localizar e identificar a todas las menores implicadas, así como para determinar el grado de participación de cada una de ellas en los hechos. El vídeo, una de las principales pruebas de la investigación, permitirá reconstruir con detalle la secuencia de la agresión.

El centro educativo donde ocurrieron los hechos ya ha sido identificado por la Policía Nacional y la Conselleria de Educación también ha sido informada de lo sucedido. No obstante, al haberse producido la agresión fuera del recinto escolar y fuera del horario lectivo, la actuación corresponde a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Menores, que serán las encargadas de adoptar las medidas que procedan dentro de la investigación.

Este nuevo episodio de violencia entre adolescentes llega pocos días después de otra agresión protagonizada por menores en el parque de Son Oliva, también en Palma, un suceso que generó una importante alarma social. La coincidencia de ambos casos en un corto espacio de tiempo ha incrementado la preocupación por el aumento de este tipo de episodios violentos entre menores, aunque serán las investigaciones abiertas las que determinen si existe o no algún tipo de relación entre ambos sucesos.

La investigación continúa abierta y, por el momento, la Policía Nacional mantiene todas las diligencias encaminadas a identificar a las participantes y esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjo la agresión.