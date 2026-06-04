Ibiza paraliza las obras de un albergue para personas ‘sin techo’ por la baja calidad de los materiales

Ibiza tiene paralizadas las obras de un albergue para personas ‘sin techo’ y personas en riesgo de exclusión social por la baja calidad de los materiales empleados.

Los trabajos quedaron temporalmente suspendidos el pasado 19 de diciembre de 2025 y el acta de paralización temporal emitida por la dirección facultativa se hizo efectiva después de que los controles de calidad efectuados sobre el hormigón estructural ejecutado, ofrecieran resultados que requerían comprobaciones adicionales antes de continuar con la ejecución del proyecto.

La suspensión temporal se acordó con el objetivo de realizar una campaña de extracción de testigos y las verificaciones técnicas pertinentes para determinar las actuaciones necesarias y garantizar que la construcción cumpla todos los estándares exigibles.

Una vez analizada la situación, el Ayuntamiento trabaja conjuntamente con la empresa adjudicataria para definir la mejor solución y reanudar las obras en el menor plazo posible.

«Esta paralización responde exclusivamente a criterios técnicos y de garantía de calidad constructiva, siguiendo los procedimientos habituales en este tipo de actuaciones y con el objetivo de garantizar que el futuro equipamiento ofrezca todas las garantías de seguridad y funcionalidad», ha manifestado la concejala de Obras, Blanca Hernández.

La concejala de Bienestar Social y Vivienda del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, también recuerda que los más vulnerables reciben atención en la instalación del Consell de Sa Joveria desde 2022, por lo que las personas usuarias disponen en todo momento de la atención y los recursos necesarios.

«El proyecto des Gorg representa una reivindicación histórica de la Mesa contra la Exclusión Social y de los profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión en la isla de Ibiza. En este sentido, ha sido el equipo de gobierno actual el que ha materializado avances efectivos, iniciando, por fin, las obras del centro de Es Gorg», ha concluido la edil del PP.

El centro de baja exigencia de Es Gorg está llamado a ser un espacio de alojamiento temporal destinado a personas sin hogar y con carencia de recursos económicos y red social.

73 plazas

Se trata de un edificio con tres plantas y diversas zonas exteriores, como huertos urbanos, perrera y espacios de estancia.

En la planta baja de 992,2 m² estarán la recepción, sala polivalente/espacio de emergencia, aula taller/almacén, comedor, habitaciones comunes (26 plazas, repartidas por sexo), lavandería equipada, cocina, baños, vestuarios, almacenes y otros espacios de soporte.

La primera planta (929 m²) albergará las habitaciones masculinas y femeninas (reconfiguradas para aumentar capacidad), baños comunitarios, enfermería, sala de reuniones, zona administrativa y habitaciones para monitores. Se mantiene el número de baños, pero se añade una habitación de enfermería con aseo.

Mientras en las zonas exteriores habrá huertos sobre pavimento, zonas verdes, aparcamiento, acceso a servicios y perrera.

El proyecto ahora paralizado incorporó diversas modificaciones para mejorar su funcionalidad y ampliar la capacidad del centro, pasando de 59 a 73 plazas con una mejor redistribución de las habitaciones, más duchas y facilitar la accesibilidad.