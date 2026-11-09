Familiares de narcotraficantes convierten los juzgados de Palma en un basurero: restos de comida, latas y envases por la calle

La calle Parellades de Palma, situada justo en la parte trasera de los juzgados de Vía Alemania, amaneció este pasado domingo completamente repleta de desperdicios tras la celebración de los recientes juicios dirigidos contra varios clanes vinculados al narcotráfico en Mallorca. Las largas horas de espera de familiares de los procesados en el exterior de las dependencias judiciales han derivado en un notable estado de suciedad que afecta tanto a la vía pública como a la actividad diaria de la zona.

Y es que la concentración de allegados de los acusados es habitual en estas jornadas procesales. Estas personas permanecen apostadas durante todo el día a las puertas de los juzgados a la espera del desarrollo de las sesiones, de la salida de los furgones o de noticias sobre las resoluciones judiciales.

Sin embargo, su presencia prolongada en la vía ha provocado la acumulación continuada de todo tipo de residuos sin que se utilicen los contenedores o papeleras habilitados, tal y como se puede ver en el vídeo que ofrece este periódico.

El escenario dejado tras de sí incluye restos de comida, bolsas de plástico, latas de cerveza y diversos tipos de envases esparcidos a lo largo de la calle. La basura no solo se encuentra arrojada directamente en el pavimento o en los bordillos, sino también sobre los capós y techos de los vehículos que se encuentran estacionados en la zona, así como bloqueando o ensuciando las puertas y accesos de algunos negocios del entorno.

Esta situación no resulta nueva en los alrededores de la sede judicial. Se trata de una escena que ya se ha repetido en anteriores ocasiones coincidiendo con vistas de gran repercusión mediática vinculadas al narcotráfico, lo que ha vuelto a desatar el profundo malestar e indignación entre los residentes y los trabajadores de los establecimientos cercanos, obligados a convivir con la degradación y los restos acumulados a escasos metros de sus portales y puestos de trabajo.

El estado en el que ha quedado este tramo de la calle Parellades ha quedado registrado en vídeo, donde se aprecia con detalle la magnitud de los desperdicios acumulados junto al acceso judicial, evidenciando el impacto directo que estas jornadas de juicios están teniendo en la limpieza y el entorno de las calles adyacentes.