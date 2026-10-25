Detenido un joven argelino por robar relojes de alta gama a turistas en pleno centro de Palma

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Palma a un joven de origen argelino tras arrebatar a plena luz del día a turistas tres exclusivos relojes de alta gama cuyo valor conjunto supera los 262.000 euros.

Las pesquisas comenzaron cuando los investigadores detectaron un patrón común en tres incidentes violentos acaecidos en la capital balear. Tras analizar pormenorizadamente las circunstancias de cada caso, los agentes pudieron certificar que los sucesos guardaban una estrecha relación y que estaban cometidos por los mismos autores.

El grupo aplicaba una metodología definida: primero localizaban visualmente a sus objetivos entre los visitantes que paseaban por la capital, cerciorándose de que lucían piezas de alta joyería en sus muñecas. Una vez fijada la víctima, comenzaba un proceso de discreta vigilancia y seguimiento, a la espera de encontrar el instante exacto de vulnerabilidad para que uno de ellos perpetrara el ataque con violencia y escapara a toda velocidad a la carrera.

La cronología de los hechos arrancó el pasado 24 de mayo, en torno a las 15:15 horas. En ese primer asalto, una pareja de turistas caminaba por el entorno de La Lonja y el Muelle Viejo cuando un joven abordó repentinamente al hombre. El agresor utilizó la pared para inmovilizarle el brazo por la fuerza y, tras arrancarle de la muñeca un reloj valorado en 37.500 euros, emprendió una veloz huida a través del paseo marítimo en dirección a la catedral.

Meses después, el 4 de septiembre sobre las 13:30 horas, se produjo el segundo ataque en la calle Ramón Llull. En esta ocasión, la víctima se desplazaba junto a su pareja cuando el agresor lo sorprendió por la espalda y lo derribó contra el suelo. Lejos de amedrentarse, la acompañante del turista intervino con rapidez y tiró de la mochila y la camiseta del delincuente, haciéndolo caer también sobre el pavimento. Pese al forcejeo que se desencadenó entre la víctima y el asaltante en el suelo, este último consiguió consumar la sustracción de la pieza, tasada en 25.000 euros, antes de marcharse.

El tercer y más cuantioso asalto tuvo lugar el 26 de septiembre hacia las 12:30 horas, en el aparcamiento subterráneo del Paseo Mallorca. Un turista acudía a pagar en el cajero automático en compañía de su mujer cuando dos individuos se le aproximaron. De forma súbita y violenta, uno de ellos le arrancó el reloj de la muñeca, un modelo exclusivo valorado en 200.000 euros, y ambos escaparon del estacionamiento.

La identificación del sospechoso por parte de los agentes del Grupo de Atracos entrañó una notable complejidad, dado que el individuo carecía de antecedentes policiales y su paradero resultaba por completo desconocido. Frente a este obstáculo, la Policía Nacional emitió una orden de búsqueda e intensificó los dispositivos de localización en la vía pública.

La captura se precipitó durante la mañana de ayer, cuando agentes de paisano que realizaban comprobaciones operativas en la calle divisaron al investigado en pleno Paseo del Borne. Los policías observaron cómo el joven inspeccionaba a los viandantes, previsiblemente buscando nuevas víctimas, mientras permanecía junto a otro varón con arrestos previos por asaltos de idéntica naturaleza.

Ante esta situación, los agentes actuaron de forma inmediata, interceptaron al sospechoso en el acto y procedieron a su arresto formal. La investigación sigue abierta y las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones vinculadas a la trama.