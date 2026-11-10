Un colombiano invita a dos menores a su casa y abusa de ellos tras dejarlos aturdidos con bebidas: se enfrenta a 14 años de cárcel
El acusado les bajó los pantalones y les realizó felaciones sin que los menores pudieran defenderse
La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este martes a un hombre de origen colombiano acusado de abusar sexualmente de dos menores a los que invitó a su apartamento en verano de 2019. La Fiscalía solicita para el individuo un total de 14 años de cárcel y el pago de una indemnización de 7.000 euros para cada uno de los afectados.
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, los acontecimientos tuvieron lugar en diferentes madrugadas y respondieron a un mismo patrón de actuación previamente establecido. El individuo abordó a ambos jóvenes en ocasiones distintas y, valiéndose de la confianza generada, los invitó a subir a su propio apartamento. Uno de los afectados había nacido en septiembre de 2002 y el otro en septiembre de 2003.
El documento señala que el sospechoso, tras haber mantenido relaciones sexuales previas con prostitutas, ofreció bebidas a los dos invitados una vez dentro del inmueble. El texto judicial recalca de forma expresa que no consta la presencia de ninguna sustancia añadida en esos vasos. No obstante, recoge que ambos jóvenes sufrieron casi de inmediato un cuadro severo de aturdimiento y cansancio extremo que mermó por completo sus facultades.
Fue justo en ese instante de vulnerabilidad cuando el acusado procedió a bajarles los pantalones y a realizarles felaciones. El relato de la Fiscalía subraya que los menores trataron activamente de frenar la agresión y evitar los actos del agresor, pero no lograron oponer una resistencia efectiva a causa de su grave estado de agotamiento físico y somnolencia.
Posteriormente, en las dos ocasiones, las víctimas terminaron completamente dormidas en el interior de la vivienda hasta la mañana siguiente.
El juicio se celebrará este martes 10 de noviembre a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.