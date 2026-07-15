Las caravanas se olvidan de Ibiza por las restricciones: apenas 177 entraron en junio, un 75% menos que en 2025

Las caravanas se olvidan de Ibiza por las restricciones y la obligación de tener reservada plaza de camping antes de entrar a la isla. Apenas 177 entraron en junio, un 75% menos que en 2025, lo cual es todo un indicativo de la caída de este turismo. Todo un indicativo de que la regulación de la entrada de vehículos impulsada por el Consell de Ibiza sigue consolidando sus efectos sobre la movilidad de la isla.

Tras el primer año completo de aplicación de la medida, los datos correspondientes al inicio de la temporada de 2026 confirman que la tendencia a la reducción de los vehículos que llegan a la isla se mantiene, tal y como ha avanzado el presidente Vicent Marí en su discurso de inicio del Debate de Política General del Consell de Ibiza.

Durante la temporada alta de 2025, entre los meses de junio y septiembre, pasaron por el puerto cerca de 32.000 vehículos menos que durante el mismo período de 2024, una reducción del 14,1%.

Esta disminución se produjo después de la entrada en vigor de la regulación y afectó especialmente a los meses centrales del verano, cuando tradicionalmente se registraba la mayor presión sobre la red viaria. Los primeros datos disponibles correspondientes a 2026 apuntan a que esta tendencia se consolida.

Durante el mes de junio han desembarcado 21.537 vehículos, frente a los 24.756 registrados en junio de 2024, lo que representa una reducción de 3.219 vehículos, equivalente a un 13% menos respecto al período anterior a la regulación.

La disminución también es especialmente significativa en el caso de caravanas y furgonetas cámper. Durante la temporada 2025 desembarcaron 1.790 vehículos menos de este tipo que el año anterior, lo que representa una reducción del 54,2% respecto a 2024.

Estos datos confirman que la regulación está alcanzando uno de sus principales objetivos: gestionar los flujos de vehículos durante los meses de mayor afluencia, reduciendo la presión sobre las carreteras de la isla y favoreciendo una movilidad más ordenada y sostenible, manteniendo al mismo tiempo la actividad turística y económica.

La regulación de vehículos forma parte de la estrategia impulsada por el Consell para ordenar los flujos de movilidad, una política que se complementa con la renovación del transporte público insular, el incremento de frecuencias y servicios y otras medidas destinadas a facilitar alternativas al vehículo privado.