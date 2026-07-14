El botellón de la pesadilla en Ibiza: se queda a dormir a casa de su amigo tras una noche bebiendo juntos y acaba violada

La Audiencia Provincial de Baleares abre sus puertas este martes para juzgar a un hombre acusado de violar a su amiga mientras dormía en una noche en la que se quedó a pernoctar a su casa en la isla de Ibiza.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos se remontan al 4 de julio de 2022. Aquella jornada, el procesado se citó con la víctima y ambos estuvieron consumiendo bebidas, primero en la vía pública junto a un portal y, posteriormente, en el interior de la vivienda del varón, ubicada en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany.

Transcurridas varias horas de encuentro, y debido al cansancio acumulado, la mujer decidió, dada la confianza que tenía con el varón, quedarse a dormir en el inmueble, habilitando para ello un colchón situado en el salón de la vivienda.

Sin embargo, alrededor de las 06:00 horas de la mañana, el acusado presuntamente aprovechó que la víctima se encontraba profundamente dormida para tumbarse encima de ella, retirarle la ropa por la fuerza y consumar la violación, careciendo en todo momento de cualquier tipo de consentimiento por su parte.

Como consecuencia directa de la agresión, la mujer sufrió diversas lesiones de carácter físico en sus zonas íntimas, además de una severa afectación emocional y psicológica.

Para el Ministerio Fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración. Por todo ello, la acusación pública solicita para el procesado una pena de un total de cinco años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante un periodo de cinco años y el pago de una indemnización de 15.000 euros por los daños morales y físicos ocasionados.

El juicio arranca este martes 14 de julio a partir de las 10:00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.