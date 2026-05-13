Cielo poco nuboso y temperaturas que descenderán marcan el día de hoy, 13 de mayo de 2026, en toda la provincia de Zaragoza. Con algo de nubosidad en el sistema Ibérico y posibles chubascos por la tarde, el viento soplará de forma moderada en el Valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con viento fuerte y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se despereza entre nubes suaves, dejando que la luz del sol se asome tímidamente a medida que avanza la jornada. Este 21 de octubre, las temperaturas oscilan entre los 10 y los 20 grados, creando un ambiente fresco por la mañana que será más cálido hacia la tarde. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco, aunque la humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que podría hacer que el aire se sienta algo pesado.

A medida que el día transcurre, el viento se alza con fuerza, soplando del noreste a 30 km/h y alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que añade un toque de dinamismo a la atmósfera. La tarde se presenta animada, con temperaturas que rondarán los 17 grados, mientras el sol se irá escondiendo lentamente a las 21:13, dándonos alrededor de 14 horas de luz. Así, Zaragoza se prepara para un día claro y enérgico, perfecto para disfrutar al aire libre, con un tenue recordatorio del frescor nocturno que nos acompañará al caer la noche.

Calatayud: nubes inquietas y posibles chubascos

La mañana en Calatayud despierta con un aire inquieto, donde las nubes grises parecen conspirar para alterar la calma habitual. El sol asoma con timidez a las 06:50, pero su luz se ve rápidamente difuminada por la amenaza de un tiempo revuelto que se cierne sobre el horizonte. A medida que avanza el día, los vientos de dirección variable comienzan a soplar, llevando consigo un ligero frescor que contrasta con la calidez que se espera durante las horas centrales.

A mediodía, la temperatura alcanzará un máximo de 19°C, mientras que por la tarde la inestabilidad aumentará, dejando un 15% de probabilidad de lluvias leves. Sin embargo, el viento soplará fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 6 km/h, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente al caer la tarde. No olvide llevar paraguas, ya que un ligero chubasco podría caer en cualquier momento.

Tarazona: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo en Tarazona transcurre con estabilidad a lo largo del día. La mañana presenta un cielo ligeramente nublado, mientras que la tarde se mantiene similar, con temperaturas que alcanzan un máximo de 17 grados y mínimas de 8. Un viento suave podría acompañar la jornada, pero sin posibilidad de lluvia, lo que aporta un ambiente agradable.

Este es un día ideal para pasear por las calles locales o disfrutar de alguna actividad al aire libre. Con un ambiente tranquilo y temperaturas agradables, es perfecto para salir y aprovechar el entorno de la ciudad.