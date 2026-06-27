Andalucía: cielos despejados y aumento de temperaturas según AEMET, posibilidad de chubascos en sierras

Cielos poco nubosos o despejados dominarán el conjunto del territorio andaluz en la jornada del 27 de junio de 2026. Sin embargo, en las sierras orientales, se podría presentar nubosidad de evolución diurna, donde no se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormentas. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, mientras que los vientos serán flojos y variables, con rachas ocasionalmente moderadas del componente oeste en el litoral atlántico.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo sevillano se despereza lento esta mañana, mostrando un lienzo claro y despejado que invita a salir a disfrutar del aire fresco. Con temperaturas que comenzarán en unos agradables 19 grados, el día promete ser cálido, alcanzando hasta 35 por la tarde. La humedad, aunque no excesiva, hará que el ambiente se sienta algo cargado, mientras el viento soplará suavemente de dirección variada a unos 10 km/h, aunque con ráfagas que pueden alcanzar hasta 40 km/h.

Ya por la tarde, el calor se sentirá más intenso, con temperaturas que podrían elevar la sensación térmica a los 35 grados, ideal para disfrutar de las terrazas antes de que el sol se despida a las 21:48. La tranquilidad de esta jornada se ve acompañada por la certeza de que no se esperan lluvias, lo que promete un final de día perfecto bajo el cielo andaluz.

Córdoba: cielo nublado y calor abrumador

La mañana en Córdoba despierta con una brisa inquieta, que parece presagiar un día marcado por sorpresas. Las nubes se agrupan en el horizonte, creando un manto gris que se comienza a expandir, mientras el sol intenta luchar por hacerse un hueco. A lo largo de la jornada, la temperatura alcanzará los 37 grados, aunque el viento del sureste, soplando a 10 km/h con ráfagas que podrían llegar a 35, compactará la sensación térmica hasta hacerla sentir aún más caliente.

A medida que avance el día, la tarde traerá un cambio drástico, con el cielo cubierto y una probabilidad de lluvia que permanecerá en un 0% hasta la noche. La humedad podría volverse agobiante, alcanzando hasta el 95%. Para quienes salgan, es recomendable llevar un paraguas a mano, no solo por la posibilidad de lluvias repentinas, sino también para protegerse del calor que podría sentirse en el aire.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y ambiente templado

La mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, favoreciendo temperaturas agradables alrededor de 19 grados. Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 32 grados, con vientos suaves que no representarán ningún inconveniente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias en un ambiente tranquilo. La suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno, sin preocupaciones por lluvias.

Agradable día para disfrutar al aire libre en Cádiz

Este agradable día en Cádiz comienza con una suave brisa y un cielo parcialmente nublado, perfecto para disfrutar del inicio del día sin preocuparse por la lluvia, ya que no se espera ninguna en las próximas horas. Las temperaturas se mantendrán frescas por la mañana, rondando los 21°C, con una sensación térmica que alcanzará los 26°C en su punto más alto.

A medida que avance la tarde, el sol estará presente, permitiendo temperaturas agradables de hasta 26°C, aunque la humedad, que puede llegar al 90%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado. Con el viento soplando a 15 km/h y algunas ráfagas que alcanzan hasta 40 km/h, deberían tomarse las precauciones pertinentes. Con más de 14 horas de luz, es un buen momento para disfrutar al aire libre.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y temperaturas frescas que oscilan entre 22 y 24 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 36 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser incluso mayor, llegando a los 36 grados.

Aprovecha los cálidos rayos del sol que iluminarán la tarde; será un buen momento para vestirte con ropa ligera y cómoda. No olvides llevar contigo algo de agua para hidratarte y disfrutar de este hermoso día sin preocupaciones.

Cielo despejado y ambiente cálido en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá dando paso a un día cálido en Málaga, donde la temperatura matutina comenzará en 24 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 31 grados por la tarde, bajo un cielo mayormente soleado.

Sin embargo, a pesar de la calidez, el viento del sureste, con ráfagas de hasta 10 km/h, permitirá disfrutar de un ambiente más liviano. Se recomienda llevar consigo hidratación, ya que la sensación térmica alcanzará los 32 grados y no se prevén lluvias en la tarde-noche.

Granada: ambiente soleado y caluroso hoy

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado y una temperatura agradable que ronda los 21 grados. La brisa suave del sur aporta una sensación de frescura, mientras la humedad se mantiene en niveles confortables. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará, alcanzando una máxima de 38 grados en la tarde. Se espera que la tarde se mantenga soleada, ideal para disfrutar al aire libre. Recuerda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado para combatir el calor.

Almería: cielo despejado y tarde agradable

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una agradable mañana con temperaturas en torno a los 23°C. A medida que avance el día, el mercurio alcanzará su punto máximo en 29°C, acompañando una brisa suave del sureste a 10 km/h.

Con la caída del sol y la llegada de la tarde, el ambiente se mantendrá estable, aunque la humedad se sentirá más intensa. Se recomienda disfrutar de las horas de sol antes de que caiga la noche, momento en el que la temperatura descenderá a unos confortables 25°C.