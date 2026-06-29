AEMET prevé en Andalucía cielo despejado, posibles tormentas en montañas y temperaturas mixtas

El 29 de junio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, los cielos se presentan mayormente poco nubosos o despejados, aunque en las sierras orientales se espera nubosidad de evolución con chubascos y tormentas, localmente fuertes, que podrían traer granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas mínimas permanecerán estables, mientras que las máximas experimentarán un ascenso en la vertiente atlántica y un ligero descenso en la mediterránea. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde en la costa.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de junio

Cálido y soleado con brisa ligera en Sevilla

El sol se despereza lento en un cielo despejado, prometiendo un día espléndido en Sevilla, donde el termómetro alcanzará los 38 grados. La mañana comenzará suave, con temperaturas alrededor de los 23 grados y una sensación térmica que alcanzará los 22. A medida que avanza la jornada, el calor se irá intensificando, por lo que se recomienda mantenerse bien hidratado y buscar la sombra.

Durante la tarde, el viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían llegar a ser más intensas, lo que aportará un alivio temporal al ambiente, aunque la humedad rondará el 20%, evitando esa sensación pesada en el aire. Con la puesta del sol a las 21:48, la noche traerá consigo un respiro, con temperaturas que bajarán hasta los 26 grados, permitiendo disfrutar del aire fresco tras un día cálido y brillante.

Córdoba: brisa fuerte y nubes cambiantes

Una mañana en Córdoba se despierta envuelta en una atmósfera de incertidumbre, donde la brisa fuerte promete cambiar la rutina habitual de sus habitantes. Las nubes grises empiezan a asomarse, mientras el viento sopla con fuerza, anticipando un día que no será como los demás. En las primeras horas, las temperaturas rondan los 21 grados, aunque pronto irán descendiendo.

La jornada presentará un notable contraste: por la mañana, se disfrutarán temperaturas agradables, pero a medida que avance la tarde, el ambiente se tornará más fresco, con máximas que apenas alcanzarán los 40 grados. La probabilidad de lluvia es alta, por lo que es mejor llevar paraguas y estar preparado para un día lleno de sorpresas.

En Huelva, cielo despejado y nubosidad leve

El tiempo en Huelva presenta una jornada mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 35 grados. Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, mientras que por la tarde se esperan algunos momentos de nubosidad. Aunque hay leve posibilidad de lluvia, el viento será suave y no generará inconvenientes.

Aprovechar la calma del día es una excelente opción para pasear por la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre. La sensación térmica permitirá que se sienta un ambiente tranquilo y agradable, ideal para disfrutar de un buen rato en compañía.

Jornada soleada y agradable en Cádiz en Cádiz

Este miércoles, Cádiz amanece con un cielo completamente despejado que promete dar paso a una jornada muy agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 28 grados, la mañana se presentará templada y propicia para disfrutar al aire libre. El viento soplará de manera constante desde el sur, alcanzando una velocidad media de 20 km/h, aunque es importante tener en cuenta que habrá ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h, así que se recomienda precaución.

A medida que avance el día, el sol brillará hasta su puesta a las 21:47, ofreciendo un total de 14 horas de luz. La tarde también se mantendrá con un cielo despejado, sin expectativas de lluvia, lo que permitirá que el ambiente se sienta cálido, con una sensación térmica que puede alcanzar los 31 grados. Aunque la humedad relativacija variará, no se espera que afecta demasiado nuestra comodidad. En resumen, será un día ideal para disfrutar de Cádiz y sus encantos.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

En la mañana, los cielos se presentan despejados, lo que propicia un ambiente cálido con temperaturas en torno a los 25 grados. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 37 grados por la tarde. Aunque hay una pequeña probabilidad de lluvia en la tarde-noche, es aconsejable aprovechar el tiempo soleado y llevar ropa ligera. Es un día ideal para disfrutar al aire libre y mantenerse hidratado.

Tarde soleada y brisa refrescante en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que se transformará en una tarde soleada, donde el mercurio alcanzará los 27 grados. La brisa del este, suave a 20 km/h, aportará frescura, mientras que la sensación térmica se elevará hasta 34 grados en su punto máximo.

A medida que avanzan las horas, la noche ofrecerá temperaturas más agradables, en torno a 22 grados. Se recomienda disfrutar del aire libre antes de que el viento comience a intensificarse, trayendo consigo un ambiente más dinámico y refrescante.

Granada:

Jornada variable con probabilidad de lluvia

El tiempo en Granada esta mañana presenta un cielo con algunas brumas y una temperatura fresca que oscila entre los 20 y los 21 grados. A medida que avance el día, se espera que el cielo se nuble, elevando la probabilidad de lluvia en la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán los 34 grados, por lo que es recomendable llevar ropa ligera y un paraguas a mano por si acaso. La jornada promete ser variable, así que mejor estar preparado.

Almería: cielo despejado con chubascos posibles

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 23 °C. A medida que avance la jornada, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 30 °C por la tarde, aunque un ligero viento del suroeste soplará a 20 km/h, aportando algo de frescura. Sin embargo, la probabilidad de chubascos intermitentes comenzará a aumentar a mediodía, con un 15% de posibilidades que crecerá hasta un 25% en la tarde-noche.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es recomendable mantenerse atentos a la evolución del clima, ya que la tarde podría traer precipitaciones puntuales. Además, la sensación térmica podría llegar a ser notable con máximas de hasta 32 °C, combinadas con una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 85%. La puesta del sol a las 21:32 cerrará un día lleno de contrastes en Almería.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET