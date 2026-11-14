115 metros, 7.800 toneladas y un reactor que no se recarga: el submarino USS North Dakota ya tiene nuevo puerto base en Pearl Harbor

El submarino nuclear de ataque USS North Dakota (SSN 784), de la clase Virginia, llegó el 13 de noviembre de 2026 a Pearl Harbor. La base de Hawái es desde ahora su puerto base. Lo anunció ese mismo día la Fuerza Submarina de la Flota del Pacífico en una nota publicada en DVIDS, el servicio de noticias del Pentágono.

Con el cambio, el North Dakota se convierte en el sexto Virginia del Escuadrón de Submarinos 1. Antes pasó por una larga revisión en dique seco en Portsmouth, en Kittery (Maine). Ese astillero naval está en la costa atlántica de Estados Unidos.

Guirnaldas en el muelle de Hawái

Las fotos oficiales de la llegada, del suboficial jefe Omar Dominquez, muestran el submarino entrando en la base conjunta Pearl Harbor-Hickam junto a dos remolcadores. Su vela, la torre que sobresale del casco, llevaba una guirnalda azul y amarilla.

En el muelle esperaba el capitán de navío Christopher Hedrick, comodoro del Escuadrón de Submarinos 1. A su lado estaba su suboficial mayor, Christopher Kyser. Los dos saludaron al barco mientras los marineros lanzaban los cabos de amarre.

«Es un honor dar la bienvenida a los marineros y a las familias del North Dakota», dijo Hedrick, según la nota de la Marina. El comodoro añadió que el submarino reforzará la ventaja estratégica de Estados Unidos en el Pacífico.

Un dique seco en Maine

La Marina llama a esa parada Extended Drydocking Selected Restricted Availability. Es una revisión prolongada con el barco fuera del agua. Según el astillero, el submarino salió del dique el 26 de febrero de 2026.

Hasta entonces hubo reparaciones, inspecciones de estructura y cambios de sistemas mecánicos y eléctricos. El 29 de agosto, Portsmouth dio la obra por terminada y devolvió el barco a la flota.

Su comunicado de ese día destacaba un estreno. Era la primera revisión de este tipo del astillero en un Virginia del tercer bloque de producción, llamado Block III. Además, acabó antes del calendario revisado.

«Ejecutar este complejo paquete de trabajo en nuestro primer submarino Block III fue una tarea exigente», declaró el capitán de navío Jesse Nice, comandante del astillero. Según el comunicado, hubo varias modificaciones técnicas que se hacían allí por primera vez.

El comandante actual del submarino, el capitán de fragata Christopher Marolt, presume de ese ritmo. «Nuestros marineros han hecho un esfuerzo hercúleo para completar la revisión más corta de la historia del astillero», afirma en la nota del 13 de noviembre.

El undécimo Virginia, de 2014

El North Dakota entró en servicio el 25 de octubre de 2014. La ceremonia fue en la base de submarinos de New London, en Groton (Connecticut). En su anuncio de aquella ceremonia, el Departamento de Defensa lo presentó como el undécimo de su clase.

Aquella nota daba las medidas de los Virginia: 7.800 toneladas, 114,9 metros de eslora y 10,4 metros de anchura máxima. En inmersión superan los 25 nudos, unos 46 kilómetros por hora.

Su reactor está pensado para no recargar combustible en toda la vida del barco. Han pasado siete décadas desde que el USS Nautilus abrió la era de los submarinos nucleares en 1955.

El Pentágono le atribuye ataques contra tierra con misiles de crucero Tomahawk. También puede vigilar en secreto costas o flotas durante largos periodos. Caza submarinos y buques, lleva fuerzas especiales, siembra minas y cartografía campos minados.

Es el segundo buque de guerra estadounidense con el nombre de Dakota del Norte. El primero fue el acorazado USS North Dakota (BB-29), de la época de la Primera Guerra Mundial.

Dos premios Battle E seguidos

Durante los años en Portsmouth, la dotación ganó el premio de excelencia en retención de personal de 2024. También logró en 2024 y 2025 el «Battle E» de la Fuerza Submarina del Atlántico. Ese galardón premia la preparación y la eficiencia de una tripulación.

«Despedirse de Portsmouth, en New Hampshire, es agridulce», reconoce Marolt. Según el comandante, esa comunidad apoyó mucho a la tripulación durante el mantenimiento. Ahora, dice, llevan al Pacífico sus éxitos recientes para apoyar a los aliados de Estados Unidos.

La Fuerza Submarina del Pacífico, a la que se suma, cita entre sus funciones la disuasión estratégica y la guerra antisubmarina. También el ataque de precisión contra tierra, la vigilancia, la alerta temprana y la guerra especial.

A esa fuerza pertenece también el USS Colorado, el primer submarino de EEUU asignado a Australia Occidental. Mientras, los Virginia más nuevos ganan capacidad con el Virginia Payload Module del USS Arizona y sus 28 Tomahawk más.

Ruta y misiones, sin detallar

La nota de la Marina no dice qué ruta siguió el submarino desde Maine hasta Hawái. Tampoco cuánto duró la travesía ni cuándo será su próximo despliegue. Los sistemas modernizados en Portsmouth solo se describen de forma general.

Las notas oficiales tampoco dan la duración total de la revisión. El astillero habla de un final adelantado respecto al calendario revisado, así que el plan original cambió. Marolt la llama la más corta de la historia de Portsmouth, pero sin cifras para compararla.

La nota sobre el cambio de puerto base se publicó en DVIDS el 13 de noviembre de 2026. La firma la alférez de navío Samantha Prewitt, de la Fuerza Submarina de la Flota del Pacífico.

Crédito de la imagen: Marina de Estados Unidos (foto del suboficial jefe Omar A. Dominquez).