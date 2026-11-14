La reflexión de Woody Allen (90 años) sobre el amor: «El matrimonio es la unión de dos personas, una que nunca recuerda los aniversarios y otra que nunca los olvida»

El director Woody Allen tiene ya 90 años, pero sigue en activo y acaba de rodar en las calles de Madrid su última película. Durante su carrera cinematográfica el conocido director ha rodado 50 películas y también ha mantenido una vida sentimental bastante ajetreada. Allen se ha casado durante su vida en tres ocasiones, con Harlene Susan Rosen, la actriz Louise Lasser y Soon-Yi Previn, su actual esposa. Además, Woody Allen ha mantenido relaciones sentimentales con otras mujeres como las actrices Mia Farrow y Diane Keaton con las que no se llegó a casar. Una de las frases que se le atribuyen, aunque también se dice que la pronunció el poeta y humorista estadounidense Ogden Nash, es la siguiente: «El matrimonio es la unión de dos personas, una que nunca recuerda los aniversarios y otra que nunca los olvida».

Con esta reflexión se puede referir a que los matrimonios suelen estar formados por personas opuestas y una de ellas suele ser detallista y la otra todo lo contrario. Otra de las frases que se le atribuyen al conocido director es la siguiente: «Algunos matrimonios acaban bien; otros duran toda la vida». Hay que recordar que en la mayoría de sus películas las relaciones de pareja se convierten en el motor de sus tramas como Annie Hall, Manhattan, Hannah y sus hermanas, Match Point o Delitos y faltas, entre otras muchas.

La nueva película de Woody Allen

Como hemos comentado el director ya tiene 90 años, pero sigue estando en activo y el pasado 5 de octubre comenzó en Madrid el rodaje de su película número 51. Según los planes de rodaje este durará unas seis semanas y tendrá lugar en más de 30 localizaciones de la capital española, como la Plaza de Oriente, el Parque de El Retiro, el Real Jardín Botánico, el Paseo del Prado, la Cuesta de Moyano o los barrios de Malasaña y Justicia, y también en Aranjuez.

En cuanto al título, todavía no hay ninguno definitivo ya que seguramente no se conocerá hasta que Allen termine el montaje como nos tiene acostumbrados y se la conoce como Woody Allen Fall Project 2026 o WASP 2026. Lo único que sabemos es que debido al acuerdo de patrocinio que ha firmado el director, la palabra Madrid tiene que estar en el título como en la cinta Vicky, Cristina, Barcelona o Midnight in Paris.

En cuanto a la historia que va a contar el director Woody Allen ha explicado que va a ser una comedia romántica ambientada en el mundo diplomático y en nuestra época. En esta nueva película la trama se va a volver a centrar en las relaciones sentimentales, los secretos y las infidelidades y la ciudad de Madrid también será una de las prioridades de esta cinta.

En cuanto al reparto de esta película por ahora sabemos que van a ser los actores Alexi Wasser, Jemima Kirke, Marton Csokas, Jakob Oftebro y el español Peter Vives. Además el reparto contará con más de 50 intérpretes españoles entre los que por ahora conocemos a Jordi Mollà y Paloma Bloyd. Incluso en el equipo técnico estarán también profesionales españoles como el director de fotografía José Luis Alcaine y la figurinista Sonia.

Por ahora no tenemos más información sobre la nueva película de Woody Allen pero estaremos muy atentos a todas las noticias sobre esta nueva cinta rodada en Madrid.

La trayectoria de Woody Allen como director

Woody Allen nació el 30 de noviembre de 1935 en Nueva York y desde su juventud mostró su interés por el cine y la escritura de guiones. Su carrera como director comenzó en 1966 con la película Lily, la tigresa cuyo guion escribió junto con Mickey Rose.

Su primer golpe de suerte fue la película Toma el dinero y corre que dirigió, protagonizó y coescribió su guion en 1969 también con Mickey Rose. Tras el éxito de esta producción logró llegar a un acuerdo con United Artists para producir varias películas como Bananas (1971), Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar (1972), El dormilón (1973) y Love and Death (1975). A partir de ese momento su carrera comenzó a despegar con películas como Annie Hall (1977) y Manhattan (1979).

En los años ochenta el director dirigió éxitos como Stardust Memories (1980), A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982), La rosa púrpura de El Cairo (1985), Hannah y sus hermanas (1986), Días de radio (1987) o Septiembre (1987). En los noventa fue su época dorada y en ella rodó cintas como Alice (1990), Maridos y mujeres (1992), Misterioso asesinato en Manhattan (1993), Balas sobre Broadway (1994), Desmontando a Harry (1997) o Celebrity (1998), entre otras.

Ya en los 2000 se convirtió en un director consagrado y ha elegido Europa en numerosas ocasiones para el rodaje de películas como Match Point (2005), Vicky Cristina Barcelona (2008), Midnight in Paris (2011) o A Roma con amor (2012). Su última película ha sido Golpe de suerte que se estrenó en 2023 y pronto podremos ver la película que está rodando en Madrid.