Steven Spielberg prepara su primer western, una película que lleva años queriendo hacer y que comenzará a rodarse en 2027

El director Steven Spielberg tiene ya 79 y, aunque ha rodado películas de todos los géneros, todavía no ha cumplido su deseo de hacer un western. El conocido director ha sorprendido a todos sus seguidores con dramas con un toque fantástico como Jurassic Park o E.T. el extraterrestre, thrillers inolvidables como La lista de Schilder, la cinta de ciencia ficción El día de la revelación e incluso con los musicales con la nueva versión de West Side Story y ahora ha decidido atreverse con un western que se comenzará a rodar en 2027. Aunque Spielberg ya había anunciado a sus seguidores que este sería su próximo proyecto, el director de fotografía Janusz Kamiński, el director de fotografía con el que trabaja habitualmente ha confirmado este noviembre en el festival SXSW que esta será su próxima colaboración con el director. Janusz Kamiński hizo el siguiente comentario: «No puedo revelar nada ahora mismo, pero tengo algo en desarrollo. Y es una pasada. Habrá caballos. Habrá armas. No habrá clichés, eso se lo puedo asegurar. No habrá estereotipos».

La relación del director de fotografía Janusz Kamiński con el director Steven Spielberg comenzó con la película para televisión Tiempos de guerra (1993) en la que Spielberg ejerció como productor ejecutivo y unos meses más tarde trabajaron juntos en la película La lista de Schilder. La última cinta en la que ambos juntos fue El día de la revelación. Gracias a su envidiable química Kamiński obtuvo el Óscar a la Mejor Fotografía en reconocimiento a La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan y fue nominado también al mismo premio por su trabajo en las películas Caballo de guerra, Lincoln y West Side Story.

Lo que sabemos del nuevo proyecto de Steven Spielberg

Por ahora no tenemos muchos datos sobre esta película ya que todavía no tiene ni título oficial, ni sinopsis y tampoco ha trascendido quiénes serán sus protagonistas. Pero ya está confirmado que este western será el próximo proyecto del director. El propio Steven Spielberg en una charla en el festival SXSW comentó que esta película contará con elementos clásicos de los wéstern como caballos y armas, pero también explicó que intentará evitar por completo los clichés y estereotipos habituales de este conocido género.

Esta claro que es un buen momento porque gracias al éxito de Yellowstone y de las otras series de Taylor Sheridan este género está de moda y seguro que el director triunfa con esta nueva cinta. El director de fotografía Janusz Kamiński, que creció en Polonia, ha comentado también que para el estilo visual de esta película quiere inspirarse en su propio pasado y en los recuerdos que él mismo tiene sobre los Montes Sudetes .

En cuanto al rodaje el perfil que The Hollywood Reporter publicó sobre el director de fotografía Janusz Kamiński se hizo publicó que el rodaje está previsto para 2027. Tendremos que esperar unos meses para que nos empiecen a llegar datos sobre la trama o el reparto, pero estaremos muy atentos a este nuevo proyecto de Steven Spielberg. Hay que tener en cuenta que tal como ocurrió con su última película El día de la revelación, lo más seguro es que todos los detalles oficiales de la trama y los personajes, e incluso el título de la cinta, se mantendrán en secreto durante toda la producción.

Su último trabajo como director: El día de la revelación

En los últimos años parece que el director Steven Spielberg se ha propuesto lograr nuevos retos. Su última película El día de la redención (Disclosure Day) es una original cinta de ciencia ficción y, aunque no hay tenido mucho éxito en la taquilla ya que solo ha recaudado cerca de 250 millones de dólares en todo el mundo, ha contado con una buena acogida por parte de la crítica. Aunque parezca una buena recaudación, esta película contaba con un presupuesto de unos 115 millones de dólares y la producción ha tenido un gasto de unos 80 millones en márketing, por lo tanto, no ha aportado grandes beneficios.

La película El día de la revelación se estrenó al principio de este año y su trama está centrada en el intento de sacar a la luz pública una conspiración gubernamental y corporativa que oculta durante décadas la existencia de vida extraterrestre en la Tierra. Una original cinta que está protagonizada por los actores Emily Blunt y Josh O’Connor y que ha contado en el reparto con estrellas como Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell.