La etapa post Messi pincha en Argentina: gradas vacías y sólo un 40% de aforo en La Bombonera

No Messi, no party. Eso le está pasando a Argentina después de que el 10 colgara la camiseta de la selección para siempre. Se vio reflejado en las gradas de La Bombonera en el primer partido de la era post Messi. Y eso que era un buen partido. Enfrente tenían a Uruguay. Era el mejor amistoso de la Albiceleste en años. Pero ni eso pudo evitar que las gradas estuvieran vacías y apenas se alcanzara el 40% del aforo en el mítico estadio de Boca Juniors.

El elevado precio de las entradas, la complicación para obtenerlas, ya que eran en formato físico y debían retirarlas a través del estadio de Huracán, y por supuesto la ausencia de Leo Messi, hicieron que la hinchada argentina decidiera no acudir a alentar a su selección. El panorama era desolador. El campo de Boca estaba más de la mitad vacío.

Los precios de las entradas iban de los 55€, la más barata, hasta los 170€, la más cara. Todo esto ayudó a que la afición decidiera no acudir al estadio. En total se alcanzaron los 25.000 espectadores, lo cual no supone menos del 50% de la capacidad total, que es de 58.840 espectadores. Los tickets eran más caros que en el partido de despedida de Messi de la selección argentina frente a Benín, donde apostaron por poner unos precios populares.

Además, según cuenta el diario Olé, realmente se vendieron 10.000 entradas y el resto fueron invitaciones. Había varias tribunas cerradas y muchos huecos en las gradas. Y eso que era un buen partido. Pero sin Messi, la ilusión por ver a la actual subcampeona del mundo ha desaparecido.