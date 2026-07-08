Zapatero: Hacienda somos todos

La izquierda del haz lo que digo, pero no lo que hago, vuelve a impartir una clase magistral de hipocresía cum laude. A cuento de las joyas no declaradas de Zapatero y de su inmensa fortuna obtenida del tráfico de influencias y de medrar para una narcodictadura asesina y abyecta, la defensa jurídica del ex presidente con menos talento para el bien de cuantos hemos tenido (sí, incluido Sánchez) centra sus esfuerzos en obtener la nulidad de cuantos procedimientos tiene abiertos con la Justicia. Así, el Bambi de Hacendado, con esa mezcla de sonrisa de Joker y mirada de muñeco diabólico que conjuga falsedad y maldad a partes iguales, pretende ser juzgado bajo manto de privilegios, los que ningún contribuyente tiene en España. Cierto es que la mayoría de los ciudadanos no van por ahí acumulando delitos de lesa humanidad.

En la izquierda, bien lo sabe Contreras -muñidor y patrón de La Séptica, la nueva fosa de propaganda que el Gobierno ha creado con el dinero de todos los españoles-, el relato, la comunicación, es más importante que la educación, mucho más lenta en la recogida de frutos y menos sectaria a corto plazo. Por eso, todo zurdo con dinero y contactos se obsesiona con crear televisiones y periódicos cada vez que llega al poder o ve a los suyos perderlo. Porque al pesebre del que abrevan millones de ingenuos que confían aún en las condiciones salvíficas del socialismo, les gusta sentirse manipulados, beatificados en el maná falsario del que vive la izquierda redentora, que sigue con la turra moral de la defensa de servicios públicos que luego ni usa ni protege, porque saben dónde y en qué instante dejan de pensar quienes le votan. Por más que haya fracasado el modelo, lo importante es cómo se generan percepciones contrarias a la realidad para así influir en una opinión pública que desde la pandemia ha pasado de apática a durmiente.

Zapatero caerá porque todas las pruebas, incluidas aquellas que la justicia norteamericana posee en su haber, le llevan a prisión. En Estados Unidos le consideran el líder de una trama internacional de blanqueo de capitales y organización criminal para enriquecerse de una tiranía que además refugiaba terroristas. En España, se le imputan los mismos cargos más el contrabando de joyas y un patrimonio no declarado a la Hacienda Pública. Por mucho que busque la nulidad en el proceso, ahora comprobaremos si de verdad el faro moral del socialismo era coherente con ese mantra lanar creado para la mansurrona plebe, ya saben, eso de que ser socialista es tener poco y dar mucho. Lo de hacerse el deprimido para que Moncloa reaccione, sabedora de la vinculación eterna entre mentor y mentado, sólo representa una táctica tan ridícula como representativa del personaje.

Pero como esto no va de hechos, que conducen a un partido, un gobierno y a sus referentes políticos a rendir cuentas en los tribunales por sus fechorías continuadas, sino de narrativa y dinero, los próximos meses veremos a los medios del régimen, los que ya estaban, más el nuevo canal, mitad socialista, mitad comedia, instaurar el miedo como discurso oficial, pervertir la democracia proyectando en la oposición un afán golpista que sólo tiene quien ocupa ahora de manera ilegítima el poder y enriquecerse a costa de alterar la realidad con cada nodo informativo. Pero antes de todo eso, queremos saber si la Agencia Tributaria, sus funcionarios, inspectores y mandamases le otorgan a Zapatero el mismo trato con el que dispensan cada día a millones de autónomos y pequeños y medianos empresarios. No exigir al asesor de dictaduras que detalle el origen de las joyas, por qué no las declaró y a qué se ha debido el infinito enriquecimiento de su familia, constituiría un agravio comparativo y una prevaricación de primer orden, que consagraría la fallecida democracia a sus ladrones y justificaría que el resto de contribuyentes, con el asesoramiento adecuado, empezaran a pensar que la única salida a esa mentira de que Hacienda somos todos es la insumisión fiscal.