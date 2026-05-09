Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 2 al 8 de mayo

SUBE: Francisco López Becerra de Solé

El duque de Maqueda ha adquirido un importantísimo órgano barroco alemán de 1746 para instalarlo en su capilla ducal del palacio de Los Montes, en Puebla del Río El citado órgano ha sido adquirido tras el cierre al culto de una abadía alemana donde permanecía hasta la fecha. Esta pieza histórica ha podido escucharse en un concierto con motivo de su bendición por el arzobispo de Sevilla, asistiendo a la inauguración el jefe del Estado Mayor del Ejército, autoridades de Puebla del Río y Sevilla, así como personalidades del mundo cultural. Lo que pretende la Casa Ducal es hacer accesible al público en general no solo esta pieza excepcional del barroco, sino la asistencia a múltiples conciertos que esperan programarse como una oferta más a Sevilla y su provincia.

SUBE: Alejandra Cortina

La hija única de Alberto Cortina y Elena Cué, de 20 años, se ha convertido en autora de éxito presentando, en el hotel Santo Mauro de Madrid, su primer libro de poemas, Siete maneras de arder, una obra «rompedora, diferente, inquietante, de gran profundidad y hondura» a juicio de los editores de Almuzara, Manuel Pimentel y Raúl Alonso. El poeta Luis Alberto de Cuenca, que ejerció de padrino de la autora, declaró que los textos de la obra de Alejandra son «innovadores y libres. Si yo fuera tu padre o tu madre, me empezaría a preocupar porque eres una auténtica genio». A la presentación de la obra asistieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el ex alcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón y su esposa Mar Utrera, Ana Gamazo, Marta Álvarez, la princesa Dorothee d’Arenberg y Cristina Valls Taberner, entre otros.

SUBE: Pilar García de la Granja

La periodista a quien la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España y su agrupación en Madrid han concedido la Antena de Plata 2026 por su gran trabajo y esfuerzo diario, de manera rigurosa y cercana, en las noticias económicas en su magnífico programa en la Cope. Asimismo también lo ha recibido Antonio Naranjo. Felicidades para ambos.

BAJA: Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el banquillo de la Fiscalía Europea (como testigo) para responder si existió alguna irregularidad en las adjudicaciones públicas que la empresa, dependiente del Ministerio, hizo al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa que le salpica, aunque ella respondió al fiscal que no recuerda con exactitud el momento en el que conoció a Barrabés, negando que fueran amigos. ¡Un poco de mala memoria le falta!