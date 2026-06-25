Pasas mucho tiempo fuera de casa y necesitas algo que te permita trabajar en cualquier parte, o entretenerte, pero que no sea tan aparatoso como un portátil. Una tablet es lo que buscas, pero, si quieres algo bueno, tienes que subir el listón. Deberías echar un vistazo al iPad 2025. ¿Por qué? Porque esta tablet de Apple es potentísima, es finísima, tiene mucha autonomía y, para rematar, está rebajada a solo 346 €.

Es uno de los mejores iPad que existen, ya con puerto USB-C de carga, chip A16 y un planteamiento general hecho tanto para usuarios exigentes como para quienes necesitan solo una tablet para jugar y navegar.

Por qué lo recomendamos

Su chip tiene una CPU de 5 núcleos que funciona mejor que cualquier tablet Android que encuentres al mismo precio.

Su pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas se ve espectacular tanto en interiores como en exteriores.

Tiene una cámara principal de 12 MP que graba a 4K con una calidad sorprendente.

Tiene 128 GB de almacenamiento. Sobrado para fotos, apps y documentos.

Comprar en AliExpress por ( 499,99 € ) 346,99 €

iPad 2025

Hay algo innegable en el iPad 2025 y es que, cuando lo coges, te sorprende lo bien que se ve su pantalla. El panel Liquid Retina de 11″ es alucinante tanto en resolución como en contrastes y visibilidad, incluso en exteriores bajo el sol. Luego, su interior merece mención aparte, porque el chip A16 hace que tanto apps como juegos exigentes funcionen como la seda en este aparatito, y sus 128 GB, aunque se te pueden quedar cortos para vídeo, sí que van genial para fotos, apps y documentos. está en los detalles. Y todo esto, con una batería que aguanta hasta 10 horas de uso, WiFi puntero, Bluetooth puntero y un diseño fino y ligerísimo.

Ojo, es versión USA, pero funciona perfectamente en Europa con cualquier cable USB-C estándar. No tendrás problema en sacarle partido.

¿Qué dicen las reseñas de este modelo de iPad?

Las valoraciones del iPad de 2025 son extremadamente positivas por su relación calidad-precio, sobre todo con esta oferta. Los usuarios lo recomiendan y confirman, como adelantamos, que este modelo USA funciona perfectamente en Europa. Aquí puedes leer algunas reseñas:

«Muy buena tablet, rápida y fluida gracias al chip A16. La pantalla de 11″ se ve excelente para ver series y trabajar, y los 128GB son suficientes para uso diario. Ideal para estudio y entretenimiento.»

«El iPad es perfecto, funciona perfectamente en España, puedes comprarte un adaptador para usar el enchufe que trae de USA o usar directamente tu cargador USB-C de tu móvil.»

«Diseño elegante, interfaz fácil de usar, excelente resolución de pantalla, Rendimiento rápido y suave. Compra recomendada.»

Comprar en AliExpress por ( 499,99 € ) 346,99 €

AliExpress te ofrece el envío gratis con un plazo de entrega de unos 4 días aproximadamente, cupones en caso de retrasos y devoluciones gratis en un plazo de 30 días. ¿Te animas?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping