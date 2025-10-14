Punto ciego del coche: qué es, dónde están y cómo eliminarlos
Descubre qué es el punto ciego del coche y sus posibles soluciones
Para qué sirve la luneta térmica del coche: qué es y funciones
Para conseguir una conducción adecuada y segura al volante debemos de estar atentos de muchos factores que pueden suceder en un instante: adelantamientos, curvas peligrosas, condiciones climatológicas adversas, accidentes de tráfico o movimientos peligrosos de otros vehículos, entre otros casos. A estos inconvenientes habría que añadirle otro problema mayor: el punto ciego del coche. Muchos se preguntarán qué es y qué función tiene. Por ello, a continuación os explicaremos todos los detalles de esta situación, del peligro real del mismo y de otros problemas que pueden surgir durante la marcha.
Qué es el punto ciego de un coche
El punto ciego del coche es el área que existe alrededor del vehículo que no puede ser vista u observada directamente por el conductor a través de los espejos retrovisores, ya sea el interior como los exteriores (derecho e izquierdo, además de tener en cuenta que tampoco podemos lograr una visión completa o periférica si giramos ligeramente la cabeza. ¿Por qué es importante tener localizados estos puntos? Pues bien, es vital para evitar atropellar a peatones o conductores de motocicletas o bicicletas que, en un momento dado, pueden estar colocados en estas áreas citadas y corren el riesgo de provocar un accidente de tráfico, sobre todo al cambiar de carril, girar o incorporarse al tráfico.
Dónde están los puntos ciegos de un coche
En primer lugar, citaremos el punto ciego del lado izquierdo trasero, que se ubica a uno de los costados del coche en la parte de atrás del conductor. Concretamente, nos centramos en la zona que no se cubre de forma completa con el espejo lateral izquierdo ni con la visión periférica. ¿Cuándo afecta? en condiciones normales, se suele tener problemas en el momento de cambiar hacia el carril de la izquierda.
En segundo lugar, mencionaremos el lado derecho trasero. Es muy similar al izquierdo, pero en el otro costado. Suele ser más amplio y más difícil de observar, pues está más alejado del conductor. Hay que tener especial cuidado y atención en el momento de girar hacia la derecha o cambiar hacia ese mismo carril.
Tras citar los dos primeros puntos muertos, es el turno de la zona trasera central baja, es decir, la zona que está justo detrás del coche, especialmente en la parte más baja. No es visible por el espejo retrovisor interior y tampoco a través de los espejos laterales. Es importante tener especial cuidado en el momento de meter la marcha atrás, siempre y cuando no tengamos cámara trasera, porque puede ocultar todo tipo de objetos, animales o incluso niños pequeños.
Por último, mencionaremos la zona delantera baja, que pertenece al espacio que existe frente al vehículo que queda oculto bajo el capó. En este caso, es común en vehículos más alto de lo habitual, es decir, en SUVs o camiones. Especial atención porque puede ocultar todo tipo de objetos, peatones, bicicletas, animales…
Cómo evitar y eliminar los puntos ciegos del coche
- Ajustar correctamente los espejos laterales: tanto el espejo izquierdo como el derecho es recomendable ajustarlo sin que apenas se vea el borde del coche. El resto del mismo deberá mostrar el carril contiguo. Este ajuste amplía el campo de visión y reduce el área que no puedes observar entre ambos espejos laterales y el interior.
- En cuanto al espejo retrovisor interior, es recomendable centrarlo para mostrar la mayor parte posible de la luna trasera. Lo ajustaremos a una posición natural, sin necesidad de mover la cabeza y tener una vista directa hacia atrás. Es vital que no apunte nunca hacia arriba ni hacia abajo.
- Girar la cabeza levemente es un truco que nos puede ayudar de forma perfecta y segura para incorporarnos a cualquier carretera o iniciar un adelantamiento. Solo deberás girar levemente la cabeza para asegurarte que no vienen ningún vehículo o persona por detrás.
- Evitar maniobras de forma impulsiva o mantener una distancia correcta al volante también nos ayudará a tener un mejor o buen control del vehículo y de las acciones que debemos de realizar sobre la marcha.
- Por último, también mencionaremos la opción de instalar elementos electrónicos en nuestro vehículo que nos ayuden a la toma de decisiones, como por ejemplo, los sensores de punto ciego, cámaras traseras o de visión de 360 grados o espejos adicionales, entre otros.