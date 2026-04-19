El domingo suele ser ese día en el que muchos aprovechan para moverse con algo más de calma por Madrid, pero también para dejar el coche listo antes de que empiece la semana. Y ahí es donde una de las mejores recomendaciones para los conductores es la de mirar el precio antes de repostar de modo que nada como informar a continuación de cuál es el precio de la gasolina en Madrid hoy 19 de abril y dónde es más barato repostar.

Con la crisis mundial que se afronta actualmente, debido a la Guerra en Irán, mirar lo que nos cuesta llenar el depósito se ha convertido en una costumbre. Por este motivo, si deseas saber si el precio ha vuelto a subir o se mantiene más o menos estable, nada como fijarse bien en los datos que indica el Geoportal de Gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica y que nos permite comparar bien los precios dado que incluso dentro de la misma zona, hay diferencias que pueden pasar desapercibidas, pero que al final se notan. Con esa idea, muchos conductores prefieren elegir bien dónde repostar así que toma nota porque repasamos a continuación, cómo está el precio de la gasolina hoy, domingo 19 de abril, en Madrid y dónde resulta más barato hacerlo.

Precio de la gasolina hoy 19 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas ver cuáles son las gasolineras o estaciones de servicio más económicas en Madrid y para el día de hoy, estos son los resultados que ofrece el Geoportal Gasolineras:

Gasolina 95

Galp – Alcalá de Henares, C/ Villamalea, 2 – 1,419 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Villamalea, 2 – 1,419 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,429 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,429 €/l Galp – Pinto, M-506 km 24 – 1,489 €/l

– Pinto, M-506 km 24 – 1,489 €/l Galp – Majadahonda, Pol. El Carralero – 1,489 €/l

– Majadahonda, Pol. El Carralero – 1,489 €/l Galp – Fuenlabrada, C/ Luis Sauquillo – 1,489 €/l

– Fuenlabrada, C/ Luis Sauquillo – 1,489 €/l Galp – San Sebastián de los Reyes, A-1 km 26,2 – 1,489 €/l

– San Sebastián de los Reyes, A-1 km 26,2 – 1,489 €/l Galp – Villalba, Carrefour Los Valles – 1,499 €/l

– Villalba, Carrefour Los Valles – 1,499 €/l Galp – Madrid, Av. de los Poblados – 1,509 €/l

– Madrid, Av. de los Poblados – 1,509 €/l Repsol – Madrid, N-4 km 6,70 – 1,529 €/l

– Madrid, N-4 km 6,70 – 1,529 €/l Galp – Aldea del Fresno, M-507 km 16,8 – 1,529 €/l

– Aldea del Fresno, M-507 km 16,8 – 1,529 €/l Meroil – Moralzarzal, M-608 km 35,2 – 1,539 €/l

– Moralzarzal, M-608 km 35,2 – 1,539 €/l Shell – Torres de la Alameda – 1,539 €/l

– Torres de la Alameda – 1,539 €/l Galp – Colmenar Viejo – 1,539 €/l

– Colmenar Viejo – 1,539 €/l Repsol – Madrid, Cea Bermúdez – 1,549 €/l

– Madrid, Cea Bermúdez – 1,549 €/l Repsol – Madrid, María de Molina – 1,549 €/l

– Madrid, María de Molina – 1,549 €/l Campsa – Fortuna – 1,549 €/l

– Fortuna – 1,549 €/l BP – Villamanta – 1,549 €/l

– Villamanta – 1,549 €/l Repsol – Madrid, Paseo Extremadura – 1,559 €/l

– Madrid, Paseo Extremadura – 1,559 €/l BP – Valdemoro, Rompecubas – 1,559 €/l

– Valdemoro, Rompecubas – 1,559 €/l Moeve – Madrid, Glorieta Yucatán – 1,557 €/l

– Madrid, Glorieta Yucatán – 1,557 €/l Tielmes S.L. – Tielmes – 1,579 €/l

– Tielmes – 1,579 €/l Repsol – Arganda – 1,602 €/l

– Arganda – 1,602 €/l EDV – Miraflores de la Sierra – 1,609 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Alcalá de Henares – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares – 1,489 €/l Galp – Alcalá de Henares – 1,569 €/l

– Alcalá de Henares – 1,569 €/l BP Dualez 365 – El Álamo – 1,589 €/l

– El Álamo – 1,589 €/l Carrefour – Alcobendas – 1,599 €/l

– Alcobendas – 1,599 €/l Galp – Villalba – 1,609 €/l

– Villalba – 1,609 €/l Galp – Majadahonda – 1,609 €/l

– Majadahonda – 1,609 €/l Shell – Madrid (Campezo) – 1,619 €/l

– Madrid (Campezo) – 1,619 €/l Carrefour – Alcalá de Henares – 1,629 €/l

– Alcalá de Henares – 1,629 €/l Repsol – Madrid, N-4 km 6,70 – 1,639 €/l

– Madrid, N-4 km 6,70 – 1,639 €/l Shell – Torres de la Alameda – 1,639 €/l

– Torres de la Alameda – 1,639 €/l Carrefour – Móstoles – 1,639 €/l

– Móstoles – 1,639 €/l Galp – Pozuelo – 1,649 €/l

– Pozuelo – 1,649 €/l Carrefour – Pozuelo – 1,649 €/l

– Pozuelo – 1,649 €/l Repsol – Madrid, Cea Bermúdez – 1,659 €/l

– Madrid, Cea Bermúdez – 1,659 €/l Carrefour – Las Rozas – 1,659 €/l

– Las Rozas – 1,659 €/l Repsol – Madrid, Paseo Extremadura – 1,669 €/l

– Madrid, Paseo Extremadura – 1,669 €/l Campsa – Fortuna – 1,679 €/l

– Fortuna – 1,679 €/l BP Apadis – San Sebastián de los Reyes – 1,679 €/l

– San Sebastián de los Reyes – 1,679 €/l Galp – Valdemoro – 1,684 €/l

– Valdemoro – 1,684 €/l BP – Humanes – 1,689 €/l

– Humanes – 1,689 €/l BP – Villamanta – 1,689 €/l

– Villamanta – 1,689 €/l BP La Princesa – Alcorcón – 1,699 €/l

– Alcorcón – 1,699 €/l EDV – Miraflores de la Sierra – 1,769 €/l

Diésel

Galp – San Sebastián de los Reyes – 1,719 €/l

– San Sebastián de los Reyes – 1,719 €/l Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz – 1,719 €/l

– Torrejón de Ardoz – 1,719 €/l Galp – Alcalá de Henares – 1,709 €/l

– Alcalá de Henares – 1,709 €/l Galp – Pinto – 1,749 €/l

– Pinto – 1,749 €/l Galp – Villalba – 1,749 €/l

– Villalba – 1,749 €/l Galp – Fuenlabrada – 1,749 €/l

– Fuenlabrada – 1,749 €/l Galp – Coslada – 1,749 €/l

– Coslada – 1,749 €/l Galp – Parla – 1,759 €/l

– Parla – 1,759 €/l Galp – Majadahonda – 1,779 €/l

– Majadahonda – 1,779 €/l Galp – Colmenar Viejo – 1,789 €/l

– Colmenar Viejo – 1,789 €/l BP – Villamanta – 1,789 €/l

– Villamanta – 1,789 €/l Repsol – Madrid, N-4 km 6,70 – 1,809 €/l

– Madrid, N-4 km 6,70 – 1,809 €/l Campsa – Fortuna – 1,809 €/l

– Fortuna – 1,809 €/l Repsol – María de Molina – 1,815 €/l

– María de Molina – 1,815 €/l Repsol – Cea Bermúdez – 1,819 €/l

– Cea Bermúdez – 1,819 €/l BP – Valdemoro – 1,819 €/l

– Valdemoro – 1,819 €/l Shell – Torres de la Alameda – 1,829 €/l

– Torres de la Alameda – 1,829 €/l Meroil – Moralzarzal – 1,839 €/l

– Moralzarzal – 1,839 €/l Repsol – Arganda – 1,852 €/l

– Arganda – 1,852 €/l Repsol – Paseo Extremadura – 1,859 €/l

El mapa donde ubicar las gasolineras más baratas en Madrid

Ahora ya sabes cómo están los precios hoy domingo 19 de abril, pero si quieres comprobar otras zonas o ver cómo cambian a lo largo del día, lo más práctico sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones según el precio y también filtrar por municipio o tipo de combustible.

Viene bien sobre todo si quieres dejar el coche preparado para la semana sin gastar de más, ya que puedes localizar rápido qué gasolineras tienes cerca y cuáles son las más baratas en ese momento. Además, el mapa se actualiza con frecuencia, así que puedes consultarlo cuando lo necesites. Tienes un ejemplo de lo que puedes ver, por ejemplo, en Madrid capital: