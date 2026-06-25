El Gobierno socialista de Alcorcón se gasta 30.000 € en organizar una festival antirracista a la que acuden sólo 20 personas

El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE, destinó 30.000 euros de dinero público a organizar el festival de arte Calles Vivas, festival que incluía una ruta urbana bajo el título de Alcorcón antirracista. Con el motivo de conocer los espacios tradicionalmente antirracistas de Alcorcón, el Ayuntamiento organizó estaactivifaf. El resultado fue un fracaso de convocatoria: apenas 20 personas acudieron a una actividad totalmente gratuita.

La ruta Alcorcón antirracista fue presentada por el propio Ayuntamiento como una de las propuestas estrella del festival Calles Vivas, una nueva cita cultural impulsada por la Concejalía de Cultura y Festejos. La actividad, conducida por la escritora y periodista Lucía Mbomio, tuvo lugar en el Auditorio del Parque de los Castillos el sábado 20 de junio a las 20:00 horas. El Gobierno municipal presentó el festival como una apuesta por «una cultura pública, accesible y abierta para todo el mundo», aunque los datos de asistencia a esta actividad concreta contradicen esa afirmación.

Los euros invertidos en la ruta antirracista, divididos entre los 20 asistentes que se dieron cita, arrojan un coste altísimo de euros por persona, una cifra que difícilmente puede calificarse de éxito para una actividad de titularidad pública. El escaso interés ciudadano contrasta con el entusiasmo con el que la alcaldesa, Candelaria Testa, y la concejala de Cultura, Míriam Benítez, presentaron el festival, del que la ruta antirracista era una de sus propuestas más ideológicamente marcadas.

Un festival con sesgo ideológico

La elección de los contenidos del festival no es casual. Bajo el paraguas de Calles Vivas, el Ayuntamiento de Alcorcón organizó hasta 30 experiencias artísticas, entre las que destacan propuestas de marcado carácter ideológico como la ruta antirracista o la proyección de un documental sobre «las primeras mujeres que habitaron barrios periféricos». Una programación que, lejos de atraer a los vecinos en masa, cosechó una respuesta mínima en algunas de sus actividades más políticas, como demuestra la escasa asistencia a la ruta Alcorcón antirracista.

El gasto en esta actividad se suma a una tendencia del ejecutivo socialista de Alcorcón de destinar fondos públicos a iniciativas de contenido ideológico con una repercusión ciudadana muy limitada, mientras los vecinos del municipio siguen esperando soluciones a problemas más urgentes de su día a día.