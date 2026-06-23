El Gobierno socialista de Alcorcón se gasta 10.000 € en un bingo LGTBIQ+ que sólo dura una hora y media

El Ayuntamiento de Alcorcón ha adjudicado un nuevo espectáculo llamado Regias del Bingo para las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ 2026 por casi 10.000 euros. Se trata de un evento que combina un bingo tradicional con actuaciones de drag queens, con entrada gratuita para todos los públicos y que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento durante una hora y media este viernes.

La contratación se ha realizado mediante la fórmula de contrato menor, lo que permite que el Ayuntamiento adjudique el trabajo directamente sin pasar por un proceso de licitación pública. El municipio justifica esta decisión argumentando que se trata de un servicio artístico único que sólo puede encomendarse a empresas específicas con derechos exclusivos.

Una actividad recurrente en presupuestos

No es el primer año que Alcorcón invierte dinero en este tipo de eventos. El Bingo Drag repite como una de las actividades estrella del Orgullo, ya que el año pasado fue muy aclamada por los vecinos. De hecho, en 2025 el Ayuntamiento desembolsó 22.022 euros en espectáculos artísticos que incluían específicamente la Gala Drag Queen y Bingo Diverso.

La concejala de Juventud y Diversidad, Carmen Martín, ha defendido la iniciativa explicando que es un gesto dirigido especialmente a los mayores del municipio. La concejala indicó que buscan mezclar «a la gente más joven que le apetezca ver ese espectáculo drag con el propio bingo, a los mayores que lo que quieran es ir a jugar su cartón y a pasárselo bien en la calle un día de verano».

Gastos generales en el Orgullo

En términos generales, los presupuestos municipales destinados al Orgullo son considerables. En 2025, el gasto total para todo el mes de celebraciones alcanzó los 65.041 euros. Además de los espectáculos artísticos, el Ayuntamiento invirtió 34.485 euros en la Orquesta París de Noia para una única actuación, 3.300 euros en un monólogo y más de 4.000 euros en suministros publicitarios personalizados.

Este año los gastos siguen la misma línea que durante el curso pasado. El Ayuntamiento gastará casi 100.000 euros divididos en múltiples contratos para actividades del Orgullo LGTBIQ+ durante todo el mes.

El lado crítico

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos estas inversiones. Los sindicatos, especialmente CCOO, han cuestionado estos gastos mientras señalan que llevan meses pidiendo una actualización del protocolo de acoso LGTBIQ+ al Ayuntamiento, un borrador que fue enviado en marzo y aún no ha sido aprobado.

El debate está servido: ¿son estas celebraciones el mejor uso de los fondos públicos, o debería priorizarse la protección real del colectivo LGTBIQ+ frente a cuestiones meramente lúdicas?