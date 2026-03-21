Resultado de la Lotería Nacional del Día del Padre: comprobar el número premiado en el sorteo del 21 de marzo de 2026

El 19 de marzo ya quedó atrás, pero lo cierto es que para muchos la fecha señalada en el calendario con respecto al Día del Padre es la de hoy, ya que hoy sábado 21 de marzo es cuando se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del Día del Padre, una cita que cada año mueve miles de décimos en toda España, y ha llegado el momento de saber cuál es el número que se lleva el gran premio, y el resto de números premiados.

A las 13:00 horas, desde el Salón de Sorteos de Madrid, ha arrancado la extracción de este sorteo especial de la Lotería Nacional por el Día del Padre, que reparte 105.000.000 de euros en premios. Han sido apenas unos minutos de bolas y bombos, pero suficientes para que muchos estén pendientes del número que llevan en el bolsillo. Si compraste un décimo para esta ocasión, ya puedes comprobar a continuación, si tu número coincide con alguno de los premiados.

Números premiados del Sorteo del Día del Padre 2026

Premio Especial (15.000.000 € a un único décimo) para el número 34302 de la fracción décima de la serie sexta.

Primer Premio (130.000 € por décimo) al número: 34302.

(130.000 € por décimo) al Segundo Premio (25.000 € por décimo) al número: 73943.

(25.000 € por décimo) al Extracciones de dos cifras : 14 y 98.

: 14 y 98. Extracciones de tres cifras : 051, 162, 166, 192, 217, 288, 354, 375, 390, 442, 483, 589, 613, 629, y 794.

: 051, 162, 166, 192, 217, 288, 354, 375, 390, 442, 483, 589, 613, 629, y 794. Extracciones de cuatro cifras : 0517, 2146, 4396, 8174 y 8240.

: 0517, 2146, 4396, 8174 y 8240. Reintegros: 2, 3 y 6.

Un sorteo que siempre cae después del 19 de marzo

Aunque muchos lo asocian directamente con el Día del Padre, este sorteo no se celebra el 19 de marzo, sino el tercer sábado del mes. Eso significa que cada año llega pocos días después de San José. El formato es el habitual de los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional. El precio del décimo es de 15 euros y cada billete completo cuesta 150 euros, dividido en diez décimos. La numeración va del 00000 al 99999, como en el resto de sorteos nacionales. Lo que diferencia a esta cita es la estructura de premios y, sobre todo, el llamado Premio Especial.

Cómo funciona el Premio Especial y el Primer Premio

El gran protagonista del sorteo es el Premio Especial, dotado con 15.000.000 de euros a un único décimo. Este premio no se concede a todos los décimos que coincidan con el primer número premiado, sino únicamente a una fracción y serie concreta.

Eso significa que el jugador que tenga ese décimo exacto cobra dos cantidades: los 15.000.000 euros del Premio Especial más los 130.000 euros correspondientes al Primer Premio. En total, 15.130.000 euros brutos. El resto de décimos que coincidan con el Primer Premio reciben 130.000 euros por décimo. Por su parte, el Segundo Premio está dotado con 25.000 euros por décimo, una cifra considerable que, sin llegar a ser millonaria, supone un ingreso importante.

Aproximaciones, centenas y terminaciones

Más allá de los dos grandes premios, el sorteo reparte una amplia lista de categorías que amplían las posibilidades de obtener algún premio. Los números inmediatamente anterior y posterior al Primer Premio reciben 2.400 euros por décimo. En el caso del Segundo Premio, el anterior y posterior están dotados con 1.532,50 euros por décimo.

También se premian las centenas. Es decir, todos los números que compartan las tres primeras cifras con el Primer o Segundo Premio reciben 75 euros por décimo. A esto se suman premios por terminaciones de cuatro, tres y dos cifras, además de reintegros que devuelven el importe jugado.

En conjunto, el sorteo distribuye el 70 % de la emisión total, lo que eleva la bolsa global hasta los 105 millones de euros.

¿Cuánto se queda Hacienda si toca?

Cuando se habla de premios grandes, la primera reacción suele ser la misma: «¿y cuánto se queda Hacienda?». Es una duda lógica, porque no todo el importe que aparece en el cartel acaba en la cuenta bancaria. La norma es que los primeros 40.000 euros están libres de impuestos. A partir de ahí, se aplica un 20 % sobre lo que supere esa cifra. No hay que hacer trámites posteriores si el premio es elevado, ya que la retención se descuenta automáticamente en el momento del cobro. Y en el caso del Segundo Premio, de 25.000 euros, no hay ningún descuento porque no alcanza el mínimo exento. Se cobra íntegro.

Con el Primer Premio, de 130.000 euros por décimo, la cosa cambia. De esa cantidad, 40.000 euros no tributan, pero los 90.000 restantes sí. El 20 % sobre ese tramo supone 18.000 euros de retención, por lo que el importe final ronda los 112.000 euros netos. Si hablamos del gran golpe de suerte, el Premio Especial de 15.000.000 de euros, el cálculo es mucho mayor. Se descuentan los 40.000 exentos y al resto se le aplica ese 20 %. En términos aproximados, la retención se acerca a los tres millones de euros. Aun así, el premio neto supera con holgura los doce millones.

Dónde comprobar el resultado oficial

El resultado completo y oficial del sorteo de la Lotería Nacional por el Día de Padre ya lo tienes en este artículo, pero también se publica en la web de Loterías y Apuestas del Estado una vez finaliza la extracción. También puede consultarse en administraciones de lotería autorizadas. En caso de resultar agraciado con una cantidad elevada, conviene revisar cuidadosamente el décimo y conservarlo en buen estado hasta el momento del cobro.

Y si has ganado algo, enhorabuena. Recuerda que los premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 se pueden cobrarse durante tres meses desde la fecha de celebración. De modo que el plazo acabará el 21 de junio.