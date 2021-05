Olga Moreno se derrumba al hablar de Rocío Flores: «sabe que por encima de todo amo a su hermano. Por eso yo soy Dios para ella»

La gala de los jueves de ‘Supervivientes’ es la más emocionante de toda la semana. No solo porque durante la misma se conoce el nombre del expulsado de esta semana -algo para lo que en esta ocasión habrá que esperar al próximo lunes- sino también porque es cuando se desvelan los momentos más emocionantes que han protagonizando los concursantes. Desde el pasado martes, el concurso ha ido mostrado fragmentos de un vídeo en el que Olga Moreno se sinceraba como nunca sobre su familia, pero no ha sido hasta esta noche cuando se ha mostrado en su totalidad.

Aprovechando que la mujer de Antonio David Flores estaba votando a su nominado de la semana, Jorge Javier Vázquez le ha pedido que por favor se esperase un momento para hablar con ella. A continuación se ha emitido el vídeo en el que Olga se sincera con Omar, reconociendo que aunque tiene muchas ganas de ver a su marido, con quien le gustaría hablar es con Rocío. «ella siempre ha sido nuestra cómplice, siempre ha tenido que cuidar de su hermano, le hemos dado una responsabilidad porque se la teníamos que dar, su única pena es porque dejó tanto tiempo a su hermano y todavía la sigue teniendo, también ha sido como su madre», explicaba sobre la relación de los dos jóvenes.

Y es que si hay algo que ahora echa de menos, es no tener a Rocío cerca de ella. «La he dicho muchas veces que la quiero, pero debería haberla puesto más hacia arriba. Me he enfadado mucho con ella, he estado muy encima para que se haga una mujer y ahora estoy… No le he demostrado lo mucho que la he necesitado, lo bien que se ha portado. A veces me ha pedido un abrazo, pero como la veo más fuerte a ella y a los otros más vulnerables… Pero ella no se pone celosa. Que yo esté con su hermano así, por eso ella me daría la vida. Sabe que ante todo y por encima de todo amo a su hermano. Por eso, para ella soy Dios, pero ella también ha necesitado tener más abrazos míos», le desvelaba Olga al novio de Anabel Pantoja, sin poder contener las lágrimas recordando esos momentos en los que podía haberla estrechado entre sus brazos.

Mientras se escuchaba, Olga Moreno, de pie en la zona de nominaciones, no podía evitar las lágrimas, que recorrían su rostro sin fin. Muy emocionada, ha aceptado la petición de Jorge Javier Vázquez, que le proponía mandarle un mensaje a Rocío Flores:

«Me gustaría decirle que perdona por esos abrazos que no le di, ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que estén bien. Ha sufrido mucho esta niña de chica y no se lo merece…», ha dicho la malagueña, que ha vivido una de sus noches más emocionantes.