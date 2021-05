Supervivientes 2021 | Carlos Alba, roto de dolor tras la expulsión de Agustín Bravo

Valeria y Sylvia Pantoja han sido las primeras concursantes que se han enfrentado este jueves en la prueba de recompensa, que en esta ocasión tenía como premio sorpresa. Tras un tira y afloja, literalmente hablado, ya que se trataba del clásico ‘juego de la cuerda’, la vencedora ha sido la italiana. Después, han competido Tom y Omar, siendo el vencedor el canario por goleada. A continuación Melissa y Olga, que ha resultado vencedora; Alejandro Albalá e Agustín Bravo, que también ha ganado y, para terminar Carlos y Gianmarco, que ha perdido frente al chef. ¿Qué han ganado? Pues cosas totalmente aleatorias que han elegido por turno y por azar. Agustín se ha llevado unas gafas de bucear y un tubo; Valeria un melón; Olga Moreno una gran tortilla de patatas; Omar una pizza y Carlos un paquete de medio kilo de pasta. Como líder semanal, Lara ha pedido la mitad de una recompensa: la de Omar, que terminó teniendo solo media pizza.

Mi respuesta siempre que mis amigos me preguntan dónde cenamos 🔵 #SVGala7 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/xhpZkozFoB — Supervivientes (@Supervivientes) May 20, 2021

Tras conocer que Lara había decidido renunciar a la pizza para que Omar la pudiera disfrutar en solitario, los concursantes han llegado a La Palapa para vivir una noche de emociones, pues el día acabaría con uno de ellos siendo expulsado: Agustín, Lara, Sylvia o Valeria.

El primero en salvarse de la expulsión ha sido Sylvia Pantoja, que no se lo podía creer. “¡Gracias!», ha dicho tras taparse las manos y celebrarlo brevemente con sus compañeros lacayos. La alegría no ha saltado apenas al banco de los supervivientes de hecho y es que los días comienzan a acumularse y una de las últimas broncas, la de Melyssa y Tom, todavía no se ha resuelto.

Y aunque Sandra Pica ya ha puesto rumbo a España, los concursantes han recibido una visita aún más inesperada, la de una gran serpiente que causó un gran revuelo entre los concursantes.



A pesar de este momento tan divertido, las cosas se han vuelto a poner serias para conocer el nombre del segundo salvado de la noche: Lara. Lo que ha convertido a Agustín y Valeria en los protagonistas del duelo de este jueves. La argentina no se lo podía creer y en vez de celebrarlo con saltos ha roto a llorar. “Muchísimas gracias a la audiencia”, ha dicho.

Finalmente, el expulsado de la noche ha sido Agustín Bravo, que a pesar del golpe ha celebrado con la italiana que ella se quedara en el programa. La noticia no ha sentado bien al resto de compañeros, que se han abrazado con el extremeño. De todos ellos, el más afectado ha sido Carlos, su gran amigo en el espacio, que no ha podido evitar las lágrimas. “Los últimos segundos son para mi hermano Carlos Alba, que ha demostrado desde el minuto uno, en esos 15 primeros minutos en el barco, me di cuenta de que era un superviviente nato. No solo porque sepa hacer muchas cosas, sino porque sabe hacer muchas, muchas cosas”, le ha dicho antes de fundirse en un gran abrazo.

Como todos los expulsados del jueves, lo que le presentador no sabía era que no regresaba a casa sino que le tocaba viajar a ‘Playa Destierro’ para reencontrarse con Lola y Palito y vivir un nuevo ‘duelo’ con ellas, siendo uno de los tres el expulsado definitivo.

Sin embargo, este jueves ha habido una gran novedad y es que el nombre del expulsado se conocerá el próximo lunes en vez de este jueves. Así, Agustín tendrá dos nuevas compañeras durante unos días, una situación que sin duda aprovechará a pesar del hambre que pasan los que viven en ‘Playa destierro’.

Y el nuevo líder de la semana es…

Las pruebas no dejan subir de intensidad y este jueves ha quedado demostrado pues los tres candidatos a líder de la semana, Melyssa, Tom y Olga, han tenido que competir en una prueba de apnea. La primera en salir ha sido Melyssa, que ha aguantado algo más de un minuto. A los 2 minutos y 3 segundos, ha salido Olga, siendo Tom el vencedor de la prueba.

Las nominaciones han llegado justo después y entre voto y voto, ha sucedido un momento determinante y es que se ha emitido una conversación entre Olga y Omar en la que la andaluza ha hablado largo y tendido sobre Rocío Flores. Tras escucharse, la mujer de Antonio David Flores no ha podido evitar emocionarse al recordar a la joven, a quien ha le ha dicho todo lo que la quiere.

En el punto de mira



Las nominaciones han sido bastantes rápidas y los concursantes que están en el punto de mira esta semana son: Valeria, Gianmarco, Lara y Sylvia Pantoja. Pero no todo ha sido malo para las lacayas y es que el corralito ha dejado de existir por decisión de la audiencia. Una decisión que han votado por todo lo alto.