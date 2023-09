Zara revoluciona las redes con este zapato de tacón rojo comodísimo tanto para ir a la oficina o como para ir a bailar

Hay prendas y complementos que por su propio diseño o color aportan cantidad de dinamismo y elegancia a nuestro look. Es el caso del zapato de tacón rojo comodísimo.

Es de Zara y te permite tener este accesorio en cantidad de ocasiones, sea para un evento o en el día a día.

El zapato de tacón rojo comodísimo

Hablamos del zapato destalonado Kitten, que lleva variedad de detalles, como un diseño distinto, tira trasera con pieza elástica para mayor comodidad, y ese acabado en punta con el fin de destacar mucho más.

Para tus señas, debes saber que la altura del tacón de este zapato es de 5 cm.

De qué materiales está elaborado

Está confeccionado en corte de 100% poliuretano, con forro de 100% poliuretano, siendo la suela de 100% poliuretano termoplástico y la plantilla del mismo material.

Para poder cuidar los materiales y prendas, desde Zara hay acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En este caso, el zapato no debe lavarse, no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, a tener en cuenta que el Cuero/Charol/Antic debe limpiarse con trapo de algodón seco. Además no debe plancharse, mientras que materiales como el ante/Nobuck/Serraje hay que limpiarse con cepillo suave o esponja dura. También se aconseja no hacer limpieza en seco y no usar secadora.

Completa tu look

Con estos zapatos rojos vas a arrasar. Por esto, ofrecerás un look distinto en cada ocasión y siempre irás elegante. Porque estos zapatos van bien con jeans, faldas denim, trajes chaquetas y monos, entre otros. Y ello si vas más formal o bien con un simple top y vaqueros.

En Zara tienes a tu disposición variedad de prendas que van perfectas con este calzado. Es el caso de la chaqueta de punto de canalé de precio 22,95 euros, el vestido largo denim con bolsillos y precio de 39,95 euros, etc.

Cuánto cuesta este zapato

Tiene un precio de sólo 29,95 euros, en tallas que van de la 35 a la 39, el resto de tallas estarán próximamente tal como establece la web de Zara desde donde se pueden comprar. Como sabes, es bien fácil poder comprar y tienes toda la información sin salir.

Además de saber si está en tu tienda física más cercana, cuáles son los gastos de envío y devoluciones.