Stradivarius estrena su nueva colección de pijamas low cost

Stradivarius ha presentado su nueva colección de pijamas low cost preparados para triunfar esta temporada. Son tiempos de pasar mucho tiempo en casa y apostar por la comodidad. Este tipo de pijamas son de los que no parecen una prenda para dormir. Al contrario, nos pueden servir para disfrutar de una café en la terraza o incluso de pasar una tarde en el jardín. La clásica manta y película de los fines de semana de confinamiento, ha dado lugar a prendas de este tipo. Versátiles, elegantes y favorecedoras, para estar en casa, llega la era de los pijamas en Stradivarius.

Los nuevos pijamas de Stradivarius con los que disfrutar en casa

Estar en casa no tiene por qué ser sinónimo de vestir con lo primero que encontramos en el armario. Esta camiseta de hace unos años, quizás décadas y unas chanclas. Podemos apostar por la comodidad, la elegancia y el precio de estos pijamas de Stradivarius. Con un aire clásico y unos tejidos que recuerdan la época dorada de la moda de cama, así es la nueva colección de pijamas de Stradivarius.

Las rayas y los cuadros se convierten en protagonistas de esta primera colección de pijamas de Stradivarius. Tiene unos diseños que se caracterizan por una cintura elástica, perfecta para ganar comodidad en casa. Cortos o largos los pantalones de estos pijamas son de lo más favorecedores, realmente no parece que sea ropa de estar por casa, podríamos salir sin que notará que vamos en pijama. Esta es la principal grandeza de esta colección.

La parte superior de los pijamas son cómodas camisas que abiertas o cerradas proporcionan un contundente mensaje. Quererse a una misma es el primer paso para lucir bien. La ropa es un factor a tener en cuenta, pero no el único, la autoestima nace desde el interior hasta el exterior.

Las flores llegan a los pijamas de Stradivarius. No todo son rayas o cuadros, también queda espacio para las flores de esta colección cargada de buenas sensaciones. Es imposible no enamorarse de una pieza así que viene acompañada de packs de camisetas básicas de algodón. Dos camisetas se venden por 10,99 euros, son de buena calidad, no solo para usar como parte de pijama, también para ir al gimnasio o hacer ejercicio.

Desde 12,99 euros los pantalones cortos, hasta 15,99 las camisas o los pantalones largos, es una buena opción para hacernos con pijamas bonitos muy bien de precio. Imposible superar esta colección de Stradivarius.