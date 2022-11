Paillettes, las mejores aliadas navideñas de Pull & Bear en su colección más fiestera

No cabe duda de que una de las noches más esperadas del año no es otra que la de Nochevieja. Y es que, el 31 de diciembre es un día en el que prácticamente sale todo el mundo a despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo de la mejor de las maneras, razón por la que cada vez son más las personas que se preparan para la gran fecha con el look más acertado. Es por ello que, en firmas low cost de Inditex como Pull & Bear ya se han puesto manos a la obra con el único objetivo de encontrar el vestido perfecto para entrar al 2023 con buen pie.

Durante esta temporada, si algo ya ha comenzado a llamar la atención es que el brilli brilli ha vuelto a estar a la orden del día. Muchas son las marcas que han hecho de los vestidos de lentejuelas su mejor arma para dar pistoletazo de salida a la Navidad, y en Pull & Bear no iba a ser diferente. Tanto es así, que la firma de Inditex ya cuenta en su sección de Fiesta con un montón de vestidos repletos de paillettes, el primero de ellos en tonos dorados, de tirantes, corte mini y escote pronunciado por tan solo 29,99 euros. Pero esta no sería la única opción. A su lado, también aparece otro de flecos, cuello halter, corte mini y también lentejuelas, aunque esta vez en color negro y por un precio de 35,99 euros. Un diseño que ya promete ser todo un must have, sobre todo teniendo en cuenta que ya han salido a la luz otros muy similares en tono azul noche verde, este último únicamente disponible online. Además, si esta última tonalidad esperanza te ha encantado, también está presente en la página web con tirantes y escote pronunciado y al mismo precio.

Por otro lado, y si prefieres los diseños que cuentan con manga larga, Pull & Bear también tiene la solución. Dentro de su catálogo está un vestido mini de manga larga, lentejuelas y espalda abierta en color negro, mientras que otro cede todo su protagonismo a un escote pronunciado en V y a las mangas abullonadas, siendo muy parecido a otro de los vestidos que cuenta con una tonalidad plateada para hacerte brillar por encima de todo lo que pueda haber alrededor.

Por último, en LOOK consideramos la joya de la corona un vestido corto de fiesta que cuenta con escote de palabra de honor y una explosión de color en forma de paillettes por tan solo 29,99 euros. No obstante, si las tonalidades azules, rosas, plateadas, verdes, doradas y más no terminan de convencerte, existe este mismo diseño también en color rojo por el mismo precio y en tallajes que van desde la XS hasta la XL también en tiendas físicas, así que no lo pienses más y ve a por tu outfit perfecto.