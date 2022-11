Nuria Roca sigue los pasos de la Reina Letizia con la blazer perfecta para la Navidad

No cabe duda de que Nuria Roca se ha convertido en una de las colaboradoras más destacadas de El Hormiguero, y no es para menos. Ya es habitual ver a la esposa de Juan del Val compartir plató junto a su marido o Tamara Falcó, sobre todo los jueves, en el programa de las noches de Antena 3. Y es que, al ser este uno de los espacios más exitosos del panorama televisivo nacional, la de Moncada tiene que cuidar todos y cada uno de los detalles que giran en torno a su físico, como es el caso de la vestimenta.

Teniendo en cuenta este detalle, no es de extrañar que la escritora haga gala de su exquisito gusto estilístico en cada aparición pública que lleva a cabo, llamando especialmente la atención en una última ocasión una americana roja con sello murciano. Al igual que la Reina Letizia o la Princesa Leonor, Nuria Roca también se ha rendido ante los encantos de las creaciones de Laura Bernal al decantarse por una preciosa americana roja con dos toques muy je ne sais quoi que la convierten en especial. En un primer lugar, cuenta con botones dorados en las mangas y en la parte delantera, y también cabe destacar que tiene unas hombreras al más puro estilo años 60. Una prenda que puede hacerte triunfar de cara a los meses venideros, sobre todo con los distintos eventos familiares y amistosos propios de la Navidad, por un precio de 280 euros. Así que, no lo dudes y haz la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos incluyendo esta blazer antes de que se agote.

Si esta chaqueta te ha convencido plenamente pero no sabes muy bien cómo combinarla, la propia Laura Bernal tiene una solución para ti. Y es que, en su misma página web también dispone de un pantalón acampanado a juego para que así tengas el traje de chaqueta perfecto con el que deslumbrar a tus más allegados. Una opción que, sin titubeos, será tu comodín de esta temporada porque será útil tanto para looks informales como para los más elegantes. Todo depende de ti y del aire que quieras darle con los complementos y el calzado, y usando las dos piezas del conjunto tanto unidas como por separado, como ha hecho la presentadora para hacer su aparición semanal en El Hormiguero, la cual no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

Dentro de la web de Laura Bernal puedes encontrar un sinfín de ideas para tus outfits navideños, disponibles en diferentes colores y tallas para cualquier cuerpo y para todos los gustos. Faldas plisadas, vestidos estampados, jerseys troquelados y abrigos con apliques de pelo son algunas de las opciones de las que dispone esta diseñadora que, en cuestión de meses, ha hecho crecer su fama como la espuma, sobre todo sabiéndose que cada vez son más los rostros conocidos que confían en ella.