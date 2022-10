¿Necesitas outfits para viajes? Mery Turiel nos enseña siete looks de Stradivarius para cada día

Stradivarius es una de las marcas de referencia de Mery Turiel que ha viajado a Nueva York con la maleta llena de prendas con mucho encanto. El descubrimiento de estos 7 looks nos ha dejado sin habla, unas prendas básicas y combinables ideales para hacer la vuelta al mundo. Piezas cómodas para visitar un museo o recorrer la ciudad, prendas para hacer deporte o el vestidazo para ocasiones especiales. Todo con el sello y el precio de Stradivarius que no te puedes perder. Estas son las prendas que Mery Turiel nos descubre en estos siete looks de Stradivarius para cada día.

Mery Turiel nos enseña los siete looks de Stradivarius para cada día

Lunes

Los pantalones negros, las botas track y el jersey a rayas son una apuesta segura para empezar la semana con mucha fuerza. Son unas piezas que seguro que podremos combinar o repetir en un viaje por Nueva York o por donde deseemos ir.

Martes

Un abrigo en tono beige a juego con unos pantalones de vestir de este color y un básico blanco de fondo. Una gama de colores con mucha luz que Stradivarius propone para unos días en los que queremos mostrar un look profesional.

Miércoles

Un vestido puede quedar increíble con una americana de rayas diplomática. Lo uniremos a unos botines con la tendencia del momento, los calcetines por encima para dejar ver nuestro mejor estilismo.

Jueves

El look college con el sello de Mery Turiel. Una falda plisada y una camisa blanca combinados con los mocasines más auténticos de Stradivarius. No vas a dejar de llevar unas prendas que son de total tendencia este otoño-invierno.

Viernes

Las botas altas son sinónimo de fiesta, combinadas con un precioso vestido negro y una chaqueta de polipiel. Son tres piezas ideales para salir o vivir ocasiones especiales, siempre que nos apetezca, sacaremos nuestro lado más elegante.

Sábado

El vestidazo negro con brillos del sábado nos ha conquistado del todo. Podremos lucir un look festivo invirtiendo lo menos posible. Con esta propuesta de Mery Turiel que firma Stradivarius no podemos fallar.

Domingo

El domingo es el día de madrugar y de ponernos en forma. La sección de piezas deportivas de Stradivarius nos sorprenderá. Más allá de las zapatillas deportivas hay unos leggins y un top impresionantes. Nos encanta el color, pero aún más el precio de este conjunto con que se pone fin a los 7 looks de la semana de Mery Turiel firmados por Stradivarius.