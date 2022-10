De elegancia suprema, Massimo Dutti se supera con esta americana que vas a querer en cuanto la veas. Ofrece ese porte bien diferente y siempre sobresaliente cuando quieres ir bien vestida tanto a fiestas como a reuniones más importantes.

De extrema calidad, esta chaqueta está en la web de la firma y ya es tuya con sólo darle a un clic.

Tendencia: Massimo Dutti se supera con esta americana

En color azul marino y botones dorados que contrastan sobre este tono algo oscuro, la chaqueta presenta diversas características. Como el cuello subido, con cuatro bolsillos de parche con solapa abotonada y puño de cuatro botones.

Tiene variedad de detalles, además de los bolsillos como el cinturón con hebilla, y un forro interior para mayor protección de la prenda.

Composición y cuidados

La chaqueta es de alta calidad por esto figura entre las más destacas del catalogo de otoño invierno de Massimo Dutti. Está confeccionada en lana 52%, poliéster 45%, elastano 3% con el forro de acetato 51%, modal 42%, viscosa 7%.

Para su cuidado, tendrás que hacer caso a las etiquetas y las recomendaciones que da la marca en su web. Porque es una chaqueta que debe durar años. Por esto es mejor no lavar, no usar lejía, planchar a máximo 110 º c, y no usar secadora.

Completa tu look

Para ir siempre bien combinada, Massimo Dutti te ofrece variedad de prendas que van perfectamente con la chaqueta. Es el caso del pantalón azul marino que cuesta 129 euros; el bolso de piel con cadena en color marrón oscuro que tienes por 99,95 euros, el botín de piel en negro que cuesta 129 euros, y las gafas de sol octogonales que valen 59,95 euros. de esta manera, vas con tus mejores outfits allá donde quieras.

Dónde comprar la chaqueta

Las maneras de obtenerla es yendo a la tienda física o bien online de Massimo Dutti. Su precio es de 169 euros, y las tallas disponibles en este momento a nivel web es de la 34 a la 44, pudiendo escoger la tuya según tu cuerpo y figura. También dependiendo de si quieres que vaya algo más ajustada o más holgada.

Sabes que tendrás muchas ocasiones donde te la puedes poner. Desde eventos y reuniones a las que asistirás esta temporada y serás siempre el centro de atención a cenas y a otros lugares más informales que merecen ser vestida siempre perfecta de pies a cabeza.

No te lo pienses, porque con el tiempo esta americana puede agotarse y te quedarás sin ella.