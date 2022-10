El look nupcial de Kaia Gerber x Zara que enamorará a Marta Pombo

Se podría decir que la vuelta a la normalidad no solo ha traído un baby boom y varias rupturas en el panorama nacional, sino también muchas ganas de celebrar. Es por eso que, este 2022 ha estado lleno de ‘sí, quiero’ y compromisos, algunos que no han llegado a cuajar como el de Tamara Falcó. No obstante, la moda ha querido aprovechar este momento nupcial para sacar colecciones adaptadas a los tiempos que corren.

Este ha sido el caso de Zara que, en colaboración con Kaia Gerber, ha lanzado una colección cápsula de lo más especial. “Mi punto de partida para esta colaboración con Zara fue preguntarme, ¿es posible hacer una colección que tenga todo lo que necesitas en tu armario? Si estuvieras de viaje y la llevaras toda en una maleta, ¿lo tendrías todo? Creo que lo hemos logrado”, así ha introducido esta colaboración la modelo y actriz estadounidense.

Con los años 90 como hilo conductor, Kaia y el gigante de Inditex han sacado 30 piezas básicas con el objetivo de construir un armario práctico y versátil. Pero, como no podía ser de otra manera, entre su elección se encuentra el vestido ideal de ceremonia que toda it girl que pase por el altar querría tener en su vestidor.

Se trata de un slip drees en color crema, con escote en la espalda, delicados tirantes y una abertura en la parte superior de la pierna que le da el toque original. Un diseño que, además de estar destinado al éxito, es una gran opción para las novias más modernas que busquen un estilismo nupcial low cost.

La supermodelo, en sintonía con Zara, ha querido reflejar en su colección la amplia mirada que tiene en el mundo del diseño. “Mi estilo tiene diferentes influencias y no quería diseñar algo que excluyera a nadie”, explicó. Es por ello que, en la campaña, Kaia luce el vestido nupcial con deportivas, demostrando que cualquier novia puede bajarse de los tacones y disfrutar cómoda del que probablemente sea el día más feliz de su vida. Asimismo, este diseño cuenta con un amplio tallaje que va desde la XS hasta la XXL. Y es que, por un precio asequible de 45,95 euros, este must have puede lucir en tu vestidor desde ya.

Pese a que Tamara Falcó ya no pasará por el altar, este diseño puede ser de gran inspiración para otras celebs que se darán el ‘sí, quiero’ en 2023. Este es el caso de Marta Pombo, que a escasos días de dar a la luz a la pequeña Matilda, ha desvelado que el 21 de octubre de 2023 se jurará amor eterno con Luis Zamalloa en una ceremonia civil celebrada en Madrid que será todo un “bodorrio”, como ella misma ha confesado públicamente. Una segunda oportunidad para la mediana del clan Pombo al que le quedaría como un guante esta opción diseñada por Kaia Gerber, que también tendría una segunda oportunidad en el vestidor, pues su versatilidad lo hace tan especial para un enlace como tan básico para el día a día.