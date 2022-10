Marta Pombo está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Al regresar a las redes sociales tras un parón por depresión, la influencer comunicó a sus seguidores que había encontrado de nuevo el amor, que estaba embaraza y ahora, que se va a casar. Todo un cóctel molotov de buenas noticias que han hecho estar a la hermana de María Pombo más pletórica y radiante que nunca.

Como ya acostumbra a hacer, la madrileña ha sacado unos minutos de su día para responder a las dudas de sus seguidores a través de una serie de preguntas. La más repetida, como era de esperar, ha sido cuándo se celebrará su enlace con Luis Zamalloa y, sin continuar con la intriga, lo ha desvelado: el 21 de octubre de 2023. “Justo dentro de un año, porque así esta persona (se señala la barriga) es más persona y es más fácil organizarnos. Queremos dedicarle su momento, no ponernos ahora a organizar una boda cuando todavía no sabemos ni ser padres”, ha confesado la influencer. Y es que, aunque todavía no han reservado sitio y todo está en el aire, la hermana del clan de influencers ha querido comunicar que la fecha ya está elegida y que será en Madrid.

Fue el pasado 19 de agosto cuando el dentista le pidió matrimonio en la intimidad de su hogar. “Fue un momento súper bonito, como muy íntimo, muy de nosotros dos. Estábamos en su casa de Bilbao y a las 8 de la mañana me dice que me va a preparar un desayuno especial. No me olí nada en ese momento porque él es muy activo por las mañanas”, ha comenzado explicando con una sonrisa de oreja a oreja que ha dejado entrever la felicidad que irradia. “Bajo a desayunar y estoy con mi cara de dormida y él estaba como nervioso, pero tampoco me extrañaba. Y, cuando acabamos de desayunar, me recoge todo el desayuno y me dijo: ‘tengo una sorpresa para ti’. Y me vino con una rosa de su jardín. Y, de repente, se empieza a arrodillar… Y nada, me pidió matrimonio. La verdad es que los dos estábamos emocionadísimos. Muy íntimo, un momento de nosotros dos”, ha sentenciado.

Pero, como era de prever, entre sus seguidores ha surgido la duda de si el enlace será a través de la iglesia, puesto que Marta Pombo ya se casó hace un tiempo con su anterior pareja. “Vamos a tener una ceremonia civil que nos apetece muchísimo. Es una decisión que no nos costó nada tomar porque estábamos muy de acuerdo los dos desde el principio. Ni si quiera he pedido la anulidad matrimonial porque no me parecía coherente por mi parte”, se ha sincerado. Un tema que ha querido zanjar dejando claro que lo suyo va a ser “un señor bodorrio”.

Entre las preguntas de boda, otra cuestión que ha querido contar la protagonista ha sido la historia que hay detrás de su anillo de compromiso. Sin poder evitar la emoción y con lágrimas en los ojos, Marta Pombo ha revelado lo mucho que significa para ella esa sortija: “Me hizo especial ilusión que fuese una joya vintage porque me encantó que tuviese otra historia. Le dije: ‘mira, la vida a esta sortija le ha dado una segunda oportunidad, como a mí’. Tiene un nuevo significado, una nueva oportunidad”.

Dejando a un lado el tema matrimonial, la futura mujer del dentista se ha adentrado en un campo personal, confesando que en estos momentos no está comulgando mucho con la Iglesia como institución, pero que eso no va a impedir bautizar a Matilda, pues tal y como ella ha revelado, quiere que su pequeña crezca en esa religión y absorba sus valores. Y es que, aunque todavía faltan 20 días para que Marta Pombo salga de cuentas y se convierta en madre primeriza, ya ha tenido una conversación con su pareja para decidir su futuro como padres. “Nos gustaría tener tres, pero vamos a ir viendo. Vamos a ver qué tal nos adaptamos con la llegada de Matilda y qué tal se nos da esto de ser padres. Dos seguro que vamos a tener, porque para mí ha sido esencial tener hermanos y para Zama también”, ha confesado sus planes de futuro.

Una ronda de preguntas que ha finalizado dando las gracias a sus seguidores, que han vistó cómo su influencer favorita ha vuelto a sonreír después de unos meses alejada de las redes sociales por depresión y un mediático divorcio de su anterior pareja, con la que ha confesado llevarse muy bien en la actualidad: “Quería daros las gracias de corazón a todas esas personas que os alegráis por la felicidad ajena. Me he dado cuenta que cuando lo pasas mal todo el mundo empatiza muchísimo contigo, siente un poco de pena, pero cuando vuelves a ser tú, cuando he vuelto a ser yo misma vuelve esa sensación de envidia. Gracias a todos”.