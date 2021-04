Buena noticia en Instagram. Marta Pombo, hermana de la archiconocida María Pombo, ha decidido volver a sus redes sociales tres meses después de iniciar un parón indefinido. Fue a finales de 2020 cuando anunció que necesitaba desconectar para poner en orden algunos aspectos de su vida. La separación de su marido fue uno de los detonantes. Ahora, vuelve, reconociendo que está «con ganas y miedo a la vez».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Su regreso se ha producido con una publicación en la que anuncia que ha adoptado una perrita: «Bienvenida Gaia🦊 Con esta monada, empiezo a volver a compartir cosillas con vosotros! Lo haré poco a poco ya que estoy con ganas y miedo a la vez😂 Os cuento la primera novedad: GAIA Es una podenco que he adoptado de @supervivientesperrunos de unos dos añitos! Ahora mismo vive con muchísimo miedo, a saber lo que ha vivido la pobre, la encontraron en Jaén @huellassinhogar_sierrasegura Alguien me dijo una vez, que las mascotas nos eligen a nosotros… y yo creo que esta jeta y yo, nos necesitábamos mutuamente😍 Os contaré más sobre ella!», ha escrito.

El motivo de su vuelta es que ha conseguido dejar atrás una mala etapa y que cree que «puedo hacer bien a muchas personas», según ha relatado la propia Marta Pombo en una entrevista con la cadena Cope. Durante todo este tiempo se ha dedicado a «disfrutar de las pequeñas cosas sin tener que estar mostrándolo constantemente». En dicha entrevista también se ha sincerado sobre la difícil decisión de abandonar las redes y confirma que tuvo diagnóstico médico: «Yo sólo quería parar, tuve ayuda psicológica y luego psiquiátrica, porque mi psiquiatra me diagnosticó depresión. Me medicó y me fue dando unas pautas para volver al camino. Yo estaba en un agujero negro, con una nube gris todo el día sin querer salir de la cama», explica.

Uno de los motivos por los que Marta Pombo vio la necesidad de hacer un détox digital fue la separación de su marido, Luis Giménez. Precisamente, interrumpió su parón el pasado mes de febrero para anunciar su divorcio: Luis y yo ya no estamos juntos. Es una decisión que hemos tomado los dos porque no nos estábamos haciendo bien. Nos queremos muchísimo y somos muy importantes en nuestra vida, para mí es una persona inteligente, maravillosa y vitamina. Os pido el mayor de los respetos, necesitamos los dos este respiro de tanta crítica y de tanta maldad. Hemos recibido mensajes muy duros y no nos lo merecemos porque creo que somos maravillosas personas», contó.

Durante este tiempo de reflexión, Marta Pombo se ha dado cuenta de que no todo vale en Instagram con tal de ganar dinero: «Es verdad que el sustento económico que te da Instagram es muy jugoso y muy tentador pero creo que no compensa. Pero también creo que puedes dar muchísimo. Quiero enfocar mi contenido a dar voz a temas cotidianos como la salud mental». Y así es cómo vuelve a retomar su carrera en redes tras pasar uno de los peores momentos de su vida.