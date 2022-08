Granja, playa y familia: las vacaciones de la familia Pombo en el norte al detalle

Después de unos días familiares en Ibiza, la familia Pombo ha puesto rumbo al norte peninsular para iniciar así sus tradicionales vacaciones en Santander. Cada año, María, Marta y Lucía Pombo disfrutan de unos días con sus más allegados y este 2022 no podía ser menos. A través de las redes sociales, las influencers han dado a conocer lo bien que se lo están pasando y los lugares que están visitando.

Como no podía ser de otra forma, la ruta gastronómica no ha podido faltar en estos días de desconexión. Las tres hermanas, que han acudido junto a sus respectivas parejas y sus padres, han compartido uno de los locales de restauración al que siempre acuden cuando se trasladan al norte.

Se trata del restaurante El Tronky, situado en El Muelle de Pedreña, en Cantabria. Asador en el que han podido disfrutar de unas raciones de percebes, plato favorito de la fundadora de Name The Brand, patatas fritas y sardinas, entre otras deliciosas recetas. También, han visitado una mini granja donde el pequeño de la casa, el hijo de María y Pablo Castellano ha disfrutado como el que más. Martín, que es como se llama, ha podido corretear y acariciar conejos y conocer de cerca a estos simpáticos animales.

María Pombo no ha podido ocultar la felicidad que está sintiendo en estas vacaciones y lo ha hecho saber en su perfil de Instagram. «No hay lugar en el mundo en el que me sienta más feliz», ha dicho mientras ha grabado un precioso paisaje. Se trata de un verano de lo más especial para la familia Pombo, ya que en los próximos meses darán la bienvenida a un nuevo miembro. Marta Pombo, se encuentra embarazada y será madre junto a su pareja, Luis Zamalloa. De esta manera, la creadora de contenido ya presume de su incipiente barriguita y no ve la hora de tener en sus brazos a su pequeña, a la que espera con gran ilusión.

Por otro lado, el pasado 25 de junio Lucía Pombo y su pareja, Álvaro Huerta se daban el esperado ‘sí, quiero’. Celebración que tuvo lugar en su pueblo, Villafranca de Condado, Segovia. Al citado enclave se desplazaron numerosos rostros conocidos del universo 2.0. Entre ellos, Marta Lozano -quien también se ha casado este mismo verano-, Teresa Andrés Gonzálvo, María García de Jaime, Tomás Páramo, entre otros.

De esta manera, la familia Pombo pone el broche de oro a un verano fantástico con su escapada al norte, aunque por el momento no han revelado cuándo regresarán a Madrid para comenzar la como ya conocida ‘vuelta al cole’, ya que el verano, aunque quedan unas semanas, está llegando a su fin.