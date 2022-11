Locura con las nuevas fundas de lluvia para las botas UGG por menos de 40€

Hay complementos necesarios que son fantásticos para diversas situaciones. Es el caso de las nuevas fundas de lluvia para las botas UGG por menos de 40€.

No te las pierdas, porque están en diversos colores y permite que puedas lucirlas, además de llevar un complemento que te resguardará de los días donde llueve.

Cómo son las fundas de lluvia para las botas UGG

Hablamos del accesorio UGGguard, que ofrece estilo y protección contra los elementos a partes iguales, y de paso añade un toque distintivo a cualquier diseño con la suela Classic, incluyendo, entre otros, Classic Mini, Classic Short y Neumel.

Si tienes unas botas de la marca, estás de suerte porque este accesorio logra adaptarse a la mayoría de los modelos UGG con suela plana y puntera redondeada y cerrada.

En varios colores

Puedes hacerte con las nuevas fundas de lluvia en diferentes colores. en color marrón se adapta bien a aquellas que tienen el tono parecido, pero también a las negras, dando así un toque de color distinto, para poder ir con varias combinaciones.

Por su parte, la funda en negro es la que mejor va con todos estos calzados, y sean del color que sea. Porque sabemos que es el tono comodín que irá bien con todo.

También es el caso del blanco o color más claro, que además de más atrevido, te lo pones con botas negras, marrones, blancas, beige, rojas, caqui y mucho más.

Desde UGG informan que este accesorio es compatible con muchos de los modelos, pero no se ajusta a algunos como Aubrielle y Syden (la suela no es plana), Classic Femme (cuña interna en el talón) , Modelos con plataforma o tacón, Westsider, CA805, LA Cloud y Marin (la forma de la puntera no es lo suficientemente redonda), Biltmore, Butte, Adirondack y Harrison (la suela no es plana), Ansley, Dakota y Ascot (la suela es demasiado fina) y Fluff Yeah, Scuff, Scuffette y Coquette (no recomendado para modelos con la puntera o el talón abiertos)

Dónde se compran

En silicona, estas fundas para botas son las más deseadas y por esto ya las puedes comprar en la web de UGG a un precio de 39,95 euros. Está en varias tallas según el color que elijas. Especialmente se encuentra en talla 36, de la 40 a la 42, etc. desde la web establecen que es un producto demandado y que se está agotando, así que debes darte prisa.