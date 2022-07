Lady Pipa, la firma de moda que arrasa entre las influencers

En los últimos años, Lady Pipa se ha convertido en una de las firmas de moda de confianza de celébrities e influencers a la hora de pensar en un look de invitada, por su capacidad para crear diseños que, por lo general, se salen de lo común, con apuestas de lo más rompedoras que incluyen el factor de la versatilidad, lo que parece haberse convertido en una de las cualidades mejor valoradas por las mujeres más famosas de la crónica social.

La reconocida marca creada por Sara González confecciona todos sus diseños a través de dos máximas a las que, en toda su trayectoria, jamás ha renunciado. Estas son la sencillez y el color, dos ingredientes que, sumados a lo explicado anteriormente, han hecho que sus prendas hayan logrado colarse en los armarios y vestidores, ya no solo de las VIPS, sino también de muchas mujeres del panorama nacional.

Del mismo modo, otra de sus grandes cualidades se encuentra a la hora de establecer sus tejidos y patrones, ya que con ellos lo único que se busca es que las clientas se sientan cómodas, al mismo tiempo que radiantes y elegantes.

Una de las últimas ‘it girls’ en enfundarse en un vestido de Lady Pipa ha sido Natalia Coll. La reconocida influencer, amiga de otras influencers de la talla de María Pombo, Laura Matamoros, o María García de Jaime, confió en la reconocida marca a la hora de pensar en su estilismo para la boda de Lucía Pombo, la cual tuvo lugar el pasado 25 de junio en Segovia. Para esta gran cita que reunió a, sino todas, casi todas las reinas de Instagram, Natalia, comúnmente conocida como Natinat, lució espectacular con el modelo Luxor de la reconocida marca, un vestido de largo midi con bajo asimétrico, confeccionado con un tejido de punto con lurex, escote pico y cut out en los tirantes, cuyo precio asciende a los 179,95 euros. La influencer lo combinó con las sandalias Bellini Neon Magenta de la firma Alohas, con una cartera de mano a tono de estampado animal print y con unos pendientes a juego con los complementos.

La gran protagonista de este evento, Lucía Pombo, también confió en Lady Pipa para su fiesta de pedida. Fue el pasado 6 de mayo cuando la piloto causó sensación un look de lo más aplaudido que no pasó inadvertido para los expertos en moda. Su estilismo no solo estuvo a la altura, sino que, además, rindió homenaje a una de las firmas de invitadas made in Spain con mejor acogida en el universo digital. La novia combinó un vestido midi suelto de estilo boho – chic, manga francesa, escote pico, cuello alto y estampado en color beige de Matelier, con unas sandalias de tiras fucsias de Lady Pipa que, muy seguramente, se convirtieron en la envidia de todas las invitadas a la fiesta.

Y es que, aunque ellas han sido las últimas en lucir algunos de los últimos diseños de la reconocida firma de moda especializada en diseños de invitadas, sabemos que en ella han confiado muchas influencers más, tales como Marta Pombo, María García de Jaime, o Marta Lozano, entre otras. Así que ya lo sabes, si lo que quieres es causar sensación en tu próximo evento, no te lo pienses y sigue el ejemplo de las ‘it girl’ del momento. Echa un vistazo a la web de Lady Pipa y hazte con tu diseño favorito. ¿A qué estás esperando?