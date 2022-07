María Pombo estrena el vestido de Name The Brand que estiliza la figura

María Pombo es un gran referente en lo que a moda se refiere. A diario nos conquista con su estilo, y en esta ocasión lo ha hecho con un vestido amarillo de Name The Brand que no puede ser más ideal para el verano. El tejido de crochet es tendencia esta temporada, así que es una prenda fabulosa para ir a la última sin renunciar al confort.

El vestido más estiloso de María Pombo

El vestido, bautizado con el nombre de Pistacho, fusiona de una manera increíble tres de las grandes tendencias del verano: el tejido de crochet, el cuello halter y el color amarillo.

Se llevan los colores vivos en el mundo de la moda, y el de este vestido nos encanta porque, aunque sea amarillo, no es demasiado llamativo. Es entallado hasta la cadera y tiene detalle de abertura lateral en la pierna, así que es muy favorecedor.

Teniendo en cuenta el estilo y el tejido del estilo, podríamos pensar que sólo queda bien en un look de playa. Pero María Pombo nos demuestra que también es maravilloso para salir a dar un paseo por la ciudad.

Tal y como ha publicado la influencer en su perfil de Instagram, ha lucido el vestido de crochet para una comida en Camino Food and Drinks, el restaurante de su familia. Lo ha combinado con mucho estilo con un bolso de hombro en color marrón.

El vestido está confeccionado en tejido 100% algodón, transpirable y fresquito. A la hora de combinarlo, tenemos un mundo de posibilidades a nuestro alcance. Para un look de diario con el que nos sintamos cómodas, podemos elegir unas sandalias planas anudadas al tobillo y un bolso mini.

Si nos han invitado a un cóctel informal, también podemos elegir el vestido de Name The Brand para ser las invitadas estrella del evento. En este caso, podemos lucirlo con unas sandalias estilo mule con tacón de metacrilato y tira de vinilo transparente o con unas alpargatas.

Para un día de sol y playa, nada mejor que unas chanclas con suela gruesa y hebilla o unas sandalias cangrejeras. Si te ha gustado tanto como a nosotras el vestido que luce María Pombo y quieres hacerte con él, está disponible en la tienda online de Name The Brand por 89,95 euros en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XL.