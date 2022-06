Las sandalias planas de crochet por las que debes ir a Springfield

No importa qué clase de plan te surja durante estos días de verano, lo cierto es que unas sandalias son siempre una buena solución en calzado, sobre todo si tienes pensado exponerte a las altas temperaturas, y te interesa mantener fresca la piel de tus pies sin por ello estar incómoda. Y en este caso, son bellas, porque hablamos de las sandalias planas de crochet de Springfield.

Las sandalias forman parte de la colección “INSIDE” de Springfield, y son una alternativa sumamente versátil para las jornadas estivales en las que, si pasas mucho tiempo fuera de casa, un calzado cerrado podría producir heridas o generar la aparición de hongos.

Para evitar que eso pase y arruine los eventos sociales en los que debas participar, nada mejor que estas sandalias de tono amarronado, que gracias a este color combinarán perfectamente con distintos outfits por los que optes, diurnos como nocturnos.

Disponibles en varias tallas, estas sandalias planas de pala con diseño de crochet y talón al aire libre son uno de los principales reclamos en su categoría de esta temporada, un must que ya hemos visto desfilando en las principales pasarelas internacionales, y que ahora las grandes marcas de moda nacionales incorporan a su catálogo, como en esta ocasión Springfield con nuestra apuesta.

Elaboradas con una resistente suela en TPR, que además de durar mucho tiempo te aseguran una pisada firme, que no resienta las articulaciones de los tobillos ni de las rodillas, podrían ser un interesante regalo para hacerle a tu hija, a tu hermana, a tu madre… Y, como veremos más adelante, no tendrás que gastar demasiado para quedar bien con ellas.

En cuanto a sus cuidados, son los típicos para su tipo de artículos, entre ellos no lavarlo ni tampoco blanquearlo, no secarlo en secadora, no plancharlo y no lavarlo en seco, sino que conviene seguir las especificaciones de limpieza que podemos encontrar en Internet para estos calzados, que aseguran que, en solamente unos minutos, vuelvan a lucir tan bien como antes.

Pero, como comentábamos, probablemente lo más atractivo de estas sandalias pala crochet no sean las características positivas que hemos mencionado hasta aquí sino su precio final, realmente bajo para lo que ofrece.

Nos encontramos con que cuestan 7,99 euros, por lo que creemos que realmente vale la pena la inversión, ya que su valor es irrisorio comparado con todo lo que pueden brindarte como un calzado de verano de fácil adaptación a diferentes circunstancias en esta época calurosa y de salidas constantes.