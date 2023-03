Estos vaqueros de El Corte Inglés sientan como un guante: están a punto de agotarse

Echar un vistazo al catálogo de El Corte Inglés es siempre una buena idea para saber qué prendas están de moda. Mirando sus últimas colecciones, nos enamoramos de estos vaqueros de El Corte Inglés que sientan como un guante.

Con de tipo campana con cintura media y maxi bolsillos. Creemos que es una muy buena opción para la próxima temporada de primavera y verano. Una alternativa cómoda de la firma Brownie que sigue las tendencias predominantes de los últimos años, con piernas rectas y amplias.

Los vaqueros de El Corte Inglés que no te quitarás

Dos azules, uno para cada ocasión

Este vaquero campana de mujer con cintura media y maxi bolsillos de El Corte Inglés se encuentra disponible ahora mismo en dos colores. Tanto azul como azul claro, los dos tonos clásicos en lo que respecta a jeans.

Mientras el azul claro es ideal para tus actividades diurnas, el azul es perfecto para la oficina o para una salida. Llevando ambos, tienes combinaciones suficientes para planificar diferentes outfits con sólo dos pantalones.

Pasando a los detalles distintivos de este modelo, hallamos varios que valen la pena mencionar. Evidentemente, comenzando por ese corte tipo culotte con dos maxi bolsillos en el delantero que le dan un aspecto vintage.

Tampoco podemos dejar de citar el cierre mediante cremallera y botón en el frontal, como el de los jeans clásicos. Esa estética retro es muy valorada en estos momentos por las mujeres, y la mayoría la prefiere a las demás.

Composición y lavado

Brownie, el fabricante de esta prenda, usa una mezcla 98% algodón y 2% elastano para la confección de la misma. Al utilizar esos materiales, el resultado es un pantalón que ofrece margen de movimiento y sensación de libertad.

También favorecen el lavado, ya que ambos son aptos para lavadora siempre que no se superen los 30° C. Imprescindible aclarar que estos jeans no se encogen, así que elige tu talla normal entre las tallas 32 a 40.

¿Cuánto cuesta?

El precio del vaquero campana con cintura media y maxi bolsillos de Brownie en El Corte Inglés es de 69,90 euros. Un coste acorde a la calidad del producto, por lo que es una inversión que deberías analizar de cara al verano.

La recogida en tienda es totalmente gratuita, así que ese es el precio definitivo que tiene el artículo.

Mientras tanto, si no estás conforme puedes devolverlo en los siguientes 60 días desde la recogida en tienda. Asegúrate de no usarlo fuera porque, de lo contrario, se cancelará la devolución y tendrás que quedártelo.