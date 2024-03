Alerta tendencia: los colores para uñas que no se llevan esta primavera 2024

Aunque las modas acaban siendo muy personales, las tendencias dictan de qué forma podemos llevar los colores para uñas en esta primavera, y en especial los tonos que ya no te aplicarás.

Además si puedes combinar estos colores con tu vestuario, mucho mejor para ir siempre a la última.

Estos son los colores para uñas que no se llevan esta primavera

Neón

Aunque en algunos casos todavía se llevan, es verdad que aquellos colores algo más fosforitos que marcaban tendencia durante la pasada temporada, ya no se llevan o lo hacen menos. Así que ves dejando de lado tal tendencia para no parecer que no sabes prácticamente nada de moda.

Rosa barbie

Que sí que el rosa sigue, pero quizás no tanto como lo fue el pasado año. la fiebre Barbie se apoderó de todo, de vestidos, zapatos, pantalones, bañadores y hasta de colores para uñas. Por esto mejor tener presente que hay rosas más claros que sí y otros más oscuros que también pueden dar luz y color a las uñas, pero muchos otros, el tipo Barbie, no.

Amarillo

Va en consonancia con el color neón que antes citábamos. El amarillo está algo en desuso en general. Si te gusta y no puedes resistir a él, qué remedio, si no, entonces también debes desterrar este color para apostar por otros que siempre quedan mejor y que podrás combinar con los diversos vestidos que tienes.

Gris oscuro: colores uñas

Los colores más oscuros en general se suelen reservar para otras épocas del año. en primavera la explosión de colores es tal que los más oscuros no se llevan. Aunque el baby blue es tendencia, y el negro nunca pasa de moda, aunque ahora se llevan menos, en uñas el gris oscuro tampoco es mejor que tiña tus uñas.

Morado oscuro

Lo mismo pasa con el morado oscuro. No pega casi nada con la primavera donde se apuesta por colores algo más llamativos.

Azul turquesa

Los viste y seguramente te aplicaste una laca de uñas de este color hasta no hace tanto. Este tono, que evoca claramente la primavera y especialmente el verano, deja de estas ya en tus uñas.

El azul turquesa se va en detrimento de muchos otros colores que persisten y otros son de moda. está entre los colores que no se van a llevar.

Qué colores y tendencias sí se van a llevar en uñas esta primavera

Rojo: colores para las uñas

Puedes seguir apostando por el rojo, y más en sus diversas intensidades. Aporta esa total elegancia a la uña que te sirve tanto para ir de fiesta como para mostrar tu mejor versión en el día a día en la oficina.

Rojo cálido, marrón y magenta son los pigmentos con los que hemos creado este color. Saturado, pero tenue, y cálido como el resplandor del nuevo año.

Este esmalte enamorará incluso al mayor enemigo de las tonalidades marrones y rojas. Su unión crea un tono tan inusual y bonito que no dejará a nadie indiferente; hipnotiza con su extraordinario color lleno de dulzura y calidez.

Floral print

Tainah Cruz y Berenice Espejo son las manicuristas oficiales de la firma californiana Entity en España. Ambas presentan las tendencias en manicuras para esta próxima primavera a punto de comenzar, en la que regresa con fuerza el floral print que fue tendencia el pasado verano.

Explican que es un tipo de manicura que siempre queda bien, los gustos de cada una ya harán que elijamos una más minimalista con tal vez una sola flor, o algo más recargada.

“El floral print de estilo vintage es quizás de los más bonitos y que más recomendamos, muy para bodas más bien boho chic, y también con un leve efecto glaseado, que se consigue dando una capa de top coat transparente sobre las flores que han quedado adheridas previamente en las uñas. Como tendencia que continúa, podemos añadir los florales gráficos y monocromáticos en blanco y negro handmade, que estuvieron presentes a primerísimos de año en pasarelas.

Verde menta

Es un color primaveral y veraniego. Por esto lo elegimos, así que no te puedes perder este tono que le dará mucha vida a las uñas y en general a nuestras vidas.

Uñas coquette

Triunfan en todos sitios como en redes sociales como Instagram o TikTok. Las expertas hablan de esta manicura femenina, siempre en tonos suaves, relajados, nada estridentes. Lleva incrustados lazos, corazones o perlas.

Peach Buzz

Este melocotón relajante es otra tendencia que no te puedes perder. Y es que es el color Pantone de este año y por esto reina en vestimentas, decoración, y mucho más. por esto las uñas son también tenidas en cuenta para que puedas ir siempre a la moda.

Puedes combinar estos colores con muchos otros, desde combinar el oscuro con el claro, a los pastel azul y verde y hasta blanco con melocotón. Así todo va a resultar mucho más original.