El truco de la Reina Letizia para elevar un sobrio traje gris con una blusa de color

La Reina Letizia ha arrancado su agenda semanal con una nueva cita con la Fundación FAD Juventud, de la que es presidenta de honor. La esposa de Felipe VI asumió el testigo como presidenta de honor de la organización hace ya más de una década. La Reina Sofía era quien ocupaba este cargo antes y fue la primera iniciativa en la que tomó el relevo.

Doña Letizia ha presidido en Madrid una reunión del patronato de la entidad, en la que se ha tratado la cuestión de la seguridad digital para la juventud. Además, ha asistido a un coloquio en el que se han analizado los principales desafíos en materia de seguridad digital y protección de la infancia, adolescencia y juventud. Un coloquio que ha estado moderado por el periodista Carlos Franganillo y en el que han participado varios expertos de diferentes organismos con experiencia en temas de seguridad digital y en infancia y juventud.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

El look de la Reina

Para este compromiso, doña Letizia ha escogido un traje sastre en estampado de raya diplomático en tono gris. Un conjunto que consta de un pantalón de corte recto y una chaqueta de botonadura cruzada. Un modelo sobrio y discreto al que ha dado un toque de color con una llamativa blusa de color morado en tejido satinado y lazada al cuello que se podía ver bajo la chaqueta cerrada.

Como calzado, doña Letizia ha elegido unos mocasines negros de tacón cuadrado. Un tipo de zapato perfecto para esta clase de estilismos y cómodo a la vez. En cuanto a las joyas, además de su sortija de oro de Coreterno -de la que no se separa desde hace años-, la Reina ha llevado unos pendientes con forma de gota de la firma PdePaola. Doña Letizia ha apostado por un maquillaje suave y el cabello suelto, ligeramente retirado del rostro.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La agenda de doña Letizia

Con esta cita, doña Letizia ha arrancado su última semana de trabajo antes de comenzar las vacaciones de Navidad. Una semana, por cierto, cargada de compromisos tanto para ella como para el monarca. Mañana doña Letizia participará en el acto de conmemoración del 20 aniversario de la Fundación de Español Urgente FundéuRae en Madrid, donde pronunciará unas palabras. El jueves cerrará su agenda también en la capital, asistiendo a la entrega de los Premios Estrategia Naos.

Una semana especial

Esta semana es muy especial para la Reina Letizia y también para el Rey Felipe debido a que en unos días se reencontrarán con sus hijas. Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía volverán a casa para disfrutar de las fiestas navideñas en familia. En el caso de Leonor, tendrá que reincorporarse a su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier justo después de la Pascua Militar, mientras que este año la infanta Sofía tiene algunos días más de descanso. La infanta no tendrá que volver a Lisboa hasta el día 12.