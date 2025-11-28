La Reina Sofía, fiel a atapuerca mientras los Reyes homenajean el legado de Ena

Después de acoger una de las citas más solemnes de la Casa Real española (la cena de gala ofrecida por Sus Majestades en honor al Presidente de la República Federal de Alemania, Frank- Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender), la agenda real se prepara para una nueva semana repleta de compromisos, donde destaca la fidelidad de la Reina Sofía con la asociación Atapuerca y el homenaje de los Reyes al legado de Ena.

Para arrancar, el lunes 1 de diciembre, don Felipe entregará el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a la empresaria María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Galletas Gullón, un galardón convocado anualmente por el Círculo de Empresarios, el Cercle d’ Economia y el Círculo de Empresarios Vascos. Dos horas después, la Reina Sofía, como presidenta de honor de la Fundación Atapuerca, entregará los Premios Evolución a Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, y el Premio Emiliano Aguirre al Parlamento Europeo. Para terminar la jornada, el Rey Felipe presidirá la sesión constitutiva del pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración de los 500 años de existencia del Consejo de Estado.​

La Reina Sofía en un concierto. (Foto: Gtres)

El martes 2 de diciembre, el Rey Felipe y la Reina Letizia inaugurarán sobre las 11:00 horas una exposición que ofrece un viaje a través de la vida y legado de Su Majestad la Reina Victoria Eugenia de Battenberg (más conocida como Ena). Se trata de un proyecto cultural que se desarrollará desde el 3 de diciembre hasta el 5 de abril de 2026 y tendrá lugar en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real de Madrid. Ese mismo día, a las 18:30 horas, el monarca continuará con su jornada acudiendo a la final de la UEFA Women’s Nations League entre las selecciones nacionales de España y Alemania. El encuentro deportivo tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El 3 de diciembre, la Reina Letizia acudirá en solitario a la reunión del Consejo del Real Patronato sobre la discapacidad. Además, durante el acto, también será la encargada de entregar, en el Centro del Alzheimer de Salamanca, los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia. Al mismo tiempo, el Rey Felipe asistirá a la jornada sobre el papel que ha tenido la Corona en el proceso democratizador español (1975-1982), un encuentro académico que abordará la evolución histórica y el papel de la Corona en la democracia española.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A primera hora del jueves 4 de diciembre, Sus Majestades presidirán la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona en el Palacio Real de Madrid. Más tarde, sobre las 19:00 horas, la Reina Sofía retomará su actividad y entregará el IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología, el mayor reconocimiento en España dedicado a estas disciplinas.​

Para terminar la semana, el viernes 5 de diciembre será una jornada en la que solo participará el Rey Felipe VI. A las 10:30 horas recibirá en audiencia a una representación del Patronato de la Universidad Camilo José Cela, con motivo de su 25º aniversario.​ 45 minutos después, recibirá a una representación de la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR), con ocasión de su décimo aniversario y, más tarde, hará lo mismo con una representación del Patronato de la Fundación Consejo España-Colombia.